串流影劇、網路電視一站全包！連假影音娛樂首選CATCHPLAY+

台劇馬拉松新增《俗女養成記》，在專屬頻道24小時輪播。（CATCHPLAY+ 提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕雙十連假想找點娛樂又不想煩惱選片？CATCHPLAY+ 影音平台不只能隨選影劇，自今夏推出 CATCHPLAY TV 網路電視服務後，不斷新增各式頻道，這波新增頻道數已突破 60 台，且持續新增中，讓原本就習慣看串流影音的用戶不管在手機、電腦或電視上，隨時打開網站及 APP 就可一次網羅上萬小時最新院線電影、美劇、台劇、以及現已超過 60 台的各式頻道，不管是有特別想看的內容或只是需要放空，不同情境下都能隨時打開、立即收看，輕鬆享受多元且全面的服務。

CATCHPLAY TV 新增非凡新聞台，全天候提供台灣市場第一手財經資訊，從股市走勢、產業分析到投資趨勢，一次掌握，是上班族與投資人的情報夥伴。同時結合 TVBS 新聞、東森新聞、東森財經、台視、民視、BBC News、NHK World Japan 等主要新聞頻道，不論你關心的是本地頭條、國際局勢或產業趨勢，都能在輕鬆轉台、一次掌握，讓新聞資訊更全面完整！

動漫迷也有得看，CATCHPLAY TV 新增至8台動漫馬拉松頻道，從經典到人氣作品全面登場。《我們這一家》陪伴觀眾隨時放鬆大笑；《凡爾賽玫瑰》則重現少女漫畫改編的時代經典，勾起無數人的青春記憶。除此之外，《關於我轉生變成史萊姆這檔事》、《夏目友人帳》、《殭屍 100～在成為殭屍前要做的 100 件事～》 等多部人氣作品也陸續加入，24小時直播，隨時都能打開狂嗑，立即沉浸在動漫的世界裡。

仙俠浪漫劇《落花時節又逢君》也看得到。（CATCHPLAY+ 提供）

戲劇頻道部分，CATCHPLAY TV則為深受觀眾喜愛的戲劇作品打造專屬頻道，讓粉絲隨時重溫經典。台劇部分，新增勇奪金鐘獎最佳迷你劇集等三大獎的《俗女養成記》，無論看幾遍仍共鳴滿滿；而另一部金鐘獎最佳戲劇《16個夏天》，完美捕捉愛情和友情的美好和遺憾；以及《我們與惡的距離》、《八尺門的辯護人》等金獎好劇，還有仙俠浪漫劇《落花時節又逢君》等都值得一看再看。

電影台方面，在原本的動作、恐怖、金獎好片與華語片頻道之外，再添六大精選電影台——Euro 歐風電影台、Family 歡樂台、KJ 日韓電影台，Wahaha喜劇台、品味紀實台、Classic電影台，為影迷提供十大主題電影台的豐富選擇，加上 Rock Action 等國際電影頻道，電影台數來到11台。

無論是想回味歐洲電影的細膩深度，如西班牙懸疑神作《佈局》、德國諷刺喜劇《吸特樂回來了》；或是闔家共享輕鬆時光，《魔法阿媽 4K 數位修復版》、《角落小夥伴電影版：藍色月夜的魔法之子（國語版）》都能滿足全家觀影需求；想追日韓人氣佳作或是只想紓壓大笑，《超越無限2分鐘》、《雞不可失》也隨開即看。影迷都能在CATCHPLAY TV轉到想看的電影，重拾小時候在電視前轉台碰到好電影的樂趣。

生活綜合類別則新增多台人氣節目主題頻道，《健康2.0》帶來養身、排毒、減脂的實用技巧；《11點熱吵店》則以熱鬧激烈的討論，呈現最即時的社會與時事話題；而《一步一腳印》則紀錄動人的人生故事，展現最真實溫暖的人性風景；深受年輕世代喜愛的《博恩夜夜秀》，以犀利幽默的脫口秀風格，討論社會時事。還有高質感的國際生活風格頻道如BBC Earth、BBC Lifestyle、Rock Entertainment、Global Trekker，以及直播運動賽事的博斯體育也都可以在CATCHPLAY TV看到，讓生活娛樂與知識內容一次滿足。

立即訂閱「頻道方案」月付只要 66 元起，享受即時、完整、隨開就看的全新串流電視體驗。此外， CATCHPLAY+更推出「CATCHPLAY+ 美劇硬漢祭」限時霸氣首年優惠，10月12日前「一般訂閱」一年只要1699元，每日不到5元，可享所有電視頻道無限看之外，還包含所有影劇訂閱，能隨時選看《塔爾薩之王》《特種部隊：母獅》、《CIA倫敦辦公室》、《燦亮長河》、《黃石公園》等鬥智鬥勇的精彩犯罪影集。詳情請見官網。

