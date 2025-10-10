自由電子報
娛樂 最新消息

大熱天穿冬裝呼應訴求！林予晞思考正常定義整個大爆炸

林予晞為「2025無限影展」代言，大熱天穿上冬裝出席開幕式。（公視提供）林予晞為「2025無限影展」代言，大熱天穿上冬裝出席開幕式。（公視提供）

〔記者許世穎／台北報導〕以推廣身心障礙者就業平權為核心的「2025無限影展」昨（9）日正式啟動，曾於《我們與惡的距離》第一季中飾演暖心社工師的林予晞接獲邀擔任影展代言人，義不容辭一口答應，更表示自己從《我們與惡的距離》體會到更多不一樣的觀點，跟接觸他者的方式與角度，對於代言相當榮幸。

林予晞透露在修讀社會學研究時，醫療社會學老師提出：「如果這個世界上從頭到尾的設計沒有樓梯，只有斜坡，那麼腳不方便的朋友，還算是有障礙嗎？」這個問題讓她整個人宇宙大爆炸！「到底『正常的定義』是誰定義的？這個典範、框框有沒有移動的機會？」所以她昨決定在大熱天戴上眼鏡、穿上冬裝來呼應她的訴求。

林予晞為「2025無限影展」代言，直呼榮幸。（公視提供）林予晞為「2025無限影展」代言，直呼榮幸。（公視提供）

提到為《無限影展》代言，林予晞表示很榮幸，因為這不只是電影放映，更是真實生命的交流，「我們常常用理性去理解一個人，但更多時候，需要的是用心去感受。當我們願意交流、願意擁抱不同，就會發現世界其實可以更溫柔、更有力量。」

林予晞也提到，自己在表演工作中，最在乎的就是如何透過角色傳遞情感；而《無限影展》正是用電影把差異化為共感，讓觀眾與故事中的人彼此靠近。最後，她也呼籲更多人走進戲院：「邀請你和我一起，用一部部電影，打破偏見，擁抱多元。因為我們一起，才會更完整。」

無限影展今年邁入第七屆，以「感受、交流、擁抱不同；邀請你，我們一起」為訴求，期盼透過影像讓社會大眾更理解、包容與支持身心障礙者。影展自10月23日到11月2日於臺北三創生活園區5樓Clapper Theater星光廳及Clapper Studio展演廳放映，並於10月9日起開放免費索票，歡迎民眾踴躍參加。影片資訊請上影展官網查詢。

