娛樂 最新消息

拍片念咒真出事？片場靈異怪事不斷「好邪門」嚇壞全劇組

《大婢咒》尤尼塔以《黑暗榮耀》宋慧喬腹黑演技為靈感，變身「印尼復仇女神」。（威視提供）《大婢咒》尤尼塔以《黑暗榮耀》宋慧喬腹黑演技為靈感，變身「印尼復仇女神」。（威視提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕由《鬼搖靈》原班團隊傾力打造的印尼恐怖話題懼作《大婢咒》，在當地上映首週即奪下新片冠軍、票房狂賣破億，印尼實力派女星尤尼塔西爾加在片中飾演一名由善轉惡、黑化下咒的女子，化身「印尼復仇女神」！沒想到，在拍攝一場誦咒的關鍵戲中竟意外出事，尤尼塔在念完咒語後突然全身發麻，宛如觸電，嚇壞全劇組！

該片講述失去家園、父母雙亡的善良的女孩「尤莉」，被收養家庭視為卑賤傭人長年虐待，最終心生怨念，轉而尋求薩滿協助，施展致命降頭術復仇。這也是現年31歲的印尼女星尤尼塔首次在大銀幕上挑戰反派角色。

為詮釋角色心理從壓抑到爆發的轉變，尤尼塔大量觀賞復仇題材作為參考，其中風靡全球的《黑暗榮耀》更成了她重要的靈感來源。尤尼塔坦言：「我看了《黑暗榮耀》，主角那股壓抑後爆發的能量，和尤莉的氣質非常相似。」

《大婢咒》片場靈異怪事不斷，劇組驚呼邪門。（威視提供）《大婢咒》片場靈異怪事不斷，劇組驚呼邪門。（威視提供）

片中尤尼塔有多場施展降頭術的戲份，需誦念特殊咒語。沒想到在一場誦咒戲拍攝時，竟發生真實異狀！她回憶：「導演喊卡後，我的手突然開始發麻，最後麻到全身，像是觸電般，把劇組都嚇壞了！」

導演哈德拉達恩拉圖事後透露，片中使用的咒語與現場陳設皆取材自真實儀式，雖已調整讀音以降低危險，但仍具相當威力，因此特別叮囑尤尼塔在拍攝過程中必須不斷禱告。

除了誦咒異狀，《大婢咒》片場靈異傳聞也不斷。為求真實感，劇組安排尤尼塔親自體驗被「裹屍布」緊緊包裹的戲碼。她回憶仍心有餘悸：「那場戲真的很可怕，壓迫、窒悶，還夾雜著害怕。」她坦言當下只能不斷誦唸悔罪祈禱詞，才能稍微平復恐懼。更詭異的是，在殺青前的祈禱儀式上，一向乾燥的燈具竟兩度滴下宛如「血水」的液體，讓現場工作人員驚呼：「好邪門！」《大婢咒》將於10月23日在台上映。

