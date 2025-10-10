妻夫木聰洗馬洗出感情！榮登「賽馬界最潮雨男」

〔記者鍾志均／綜合報導〕妻夫木聰領銜主演最新日劇《榮耀家族》，飾演一名歷經挫折、最後在賽馬世界找回熱情的會計師栗須榮治；妻夫木聰透露與原作者早見和真私交甚篤，獲對方親自邀約演出主角，「能被信任、被點名出演，是一件非常幸福的事。」

《榮耀家族》以競馬為舞台，描繪人與賽馬之間橫跨20年的羈絆與奇蹟；除了妻夫木聰與目黑蓮，還集結佐藤浩市、松本若菜、小泉孝太郎、安藤政信、高杉真宙、津田健次郎、吉澤悠等黃金卡司。

請繼續往下閱讀...

妻夫木聰在《榮耀家族》和馬匹培養絕佳默契。（翻攝自IG）

由於劇情大量涉及與馬相關的場景，拍攝難度極高。妻夫木聰透露為了配合馬匹，經常必須在凌晨就開拍，甚至還有過半夜兩點就要出發的行程。有過多次騎馬戲經驗的佐藤浩市補充：「馬其實非常敏感，整個拍攝過程中，大家都必須彼此配合、細心照料。」

為了真實感，該劇遠赴賽馬聖地的北海道日高地區取景，盡量以最少人數與輕聲作業完成拍攝。目黑蓮回憶，第一場與馬對戲的場景，甚至連喊『開拍了』的聲音都沒有，他甚至不知道攝影機什麼時候開拍、什麼時候停機，一切都很真實自然。

現場額外的小插曲就是碰上當地罕見的連日下雨，佐藤浩市打趣說：「天氣不好一定是因為妻夫木聰是雨男的關係！」令妻夫木立刻反駁：「才不是！」可愛互動讓現場歡笑不斷。

KKTV跟播日劇《榮耀家族》妻夫木聰挑戰賽馬世界。（KKTV提供）

談到與馬相處的經驗，妻夫木聰分享一段拍攝大河劇的回憶，當時他怎麼騎都不順，後來決定主動幫馬洗澡培養感情，「當我幫牠洗臀部時，牠突然把尾巴豎起來，那一刻我感覺牠接受我了。過幾天後，我竟然騎得很好。」

《榮耀家族》於10月14日起，在KKTV每週一上架更新。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法