劉若英靠「躺平」入圍金馬影后 50元紅包撐出勇氣之作

劉若英在《我們意外的勇氣》飾演一名孕婦。（壹壹喜喜提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕「奶茶」劉若英主演台片《我們意外的勇氣》獲第62屆金馬獎最佳女主角提名，她透露當初入圍名單公布時，自己正在煮飯時突然被嚇到，沒想過幾乎「一路躺在床上安胎的演出」能得到評審青睞。

劉若英在《我們意外的勇氣》幾乎95%都要躺在醫院病床上演戲，很容易就腰痠背痛；她說，當初看劇本時感覺好像沒那麼難，到了片場才發現越不用演的狀態越難演。

請繼續往下閱讀...

劉若英在《我們意外的勇氣》有95%都是「躺著演」。（壹壹喜喜提供）

劉若英說：「幾乎每天都在想怎麼拿捏那樣的演出。後來我就決定不想了，交給我的對手仕凌，他給我什麼我就接！」最後成功表現一名孕婦身體上的難受與心理上的掙扎。

劉若英提到當了媽媽後，認為可以平安生下孩子將他養大是多麼不容易的事；她很慶幸自己是健康的孕婦，家人給她最大的自由，唯一「小遺憾」是沒能吃到大閘蟹，只因婆婆說螃蟹對孕婦不好。

《我們意外的勇氣》劇組每天在劉若英開工上病床前，都象徵性的給她「50元紅包」，代表「無事」保平安，規定她必須在每天收工後回家前就要花掉，讓她好氣又好笑。《我們意外的勇氣》10月23日在台上映。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法