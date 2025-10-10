火焰魔術NG 20次！福山雅治拚到極限：職涯最難一幕

福山雅治在《迷宮裡的魔術師》詮釋頂尖魔術師。（采昌提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本天王福山雅治在新片《迷宮裡的魔術師》詮釋頂尖魔術師，透過絢麗手法破解殺人謎團，將以顛覆想像的魔術大場面揭開序幕，讓觀眾從一開演便能迅速體會主角「武史」的高超技藝。

為呈現開場即震撼的效果，劇組請來參與東京帕運的影像藝術家西郡勲，以及知名動作導演川澄朋章打造，福山雅治表示：「我們想在其中點綴一些日本電影元素和知名動作片的場面，例如一開始握著刀的動作，是向《13人刺客：殊死血戰》中役所廣司的演出致敬，還有一點向成龍的《醉拳》致敬，以及《盲劍俠》的身段等等。」

福山雅治（右）在一場表演魔術中，前後重拍快20次才完成。（采昌提供）

在《迷宮裡的魔術師》中，不論是魔術大秀或是手邊小把戲，都是由福山雅治在耗時超過4個月的練習後親自上陣，他表示：「能練能做的部分，我想毫不保留地展現！一定要表現出真的是本人在做這一點！」

為自然散發魔術師的氛圍，福山雅治不僅天天練習，更勤練到一度手指拉傷，並堅持不靠剪輯「一鏡到底」表演魔術，甚至主動提出加深魔術難度，讓KiLa看了都大讚：「他已經超越魔術師了啊！」

值得一提的是，片中有場福山雅治與生瀨勝久的對手戲，必須使用火焰表演魔術，但由於處在有風的戶外，導致福山雅治遲遲無法成功，前後重拍近20次，他懊惱感嘆：「這是我職業生涯NG最多次的戲了！」

《迷宮裡的魔術師》將在10月23日在台上映。

