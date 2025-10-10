自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

火焰魔術NG 20次！福山雅治拚到極限：職涯最難一幕

福山雅治在《迷宮裡的魔術師》詮釋頂尖魔術師。（采昌提供）福山雅治在《迷宮裡的魔術師》詮釋頂尖魔術師。（采昌提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本天王福山雅治在新片《迷宮裡的魔術師》詮釋頂尖魔術師，透過絢麗手法破解殺人謎團，將以顛覆想像的魔術大場面揭開序幕，讓觀眾從一開演便能迅速體會主角「武史」的高超技藝。

為呈現開場即震撼的效果，劇組請來參與東京帕運的影像藝術家西郡勲，以及知名動作導演川澄朋章打造，福山雅治表示：「我們想在其中點綴一些日本電影元素和知名動作片的場面，例如一開始握著刀的動作，是向《13人刺客：殊死血戰》中役所廣司的演出致敬，還有一點向成龍的《醉拳》致敬，以及《盲劍俠》的身段等等。」

福山雅治（右）在一場表演魔術中，前後重拍快20次才完成。（采昌提供）福山雅治（右）在一場表演魔術中，前後重拍快20次才完成。（采昌提供）

在《迷宮裡的魔術師》中，不論是魔術大秀或是手邊小把戲，都是由福山雅治在耗時超過4個月的練習後親自上陣，他表示：「能練能做的部分，我想毫不保留地展現！一定要表現出真的是本人在做這一點！」

為自然散發魔術師的氛圍，福山雅治不僅天天練習，更勤練到一度手指拉傷，並堅持不靠剪輯「一鏡到底」表演魔術，甚至主動提出加深魔術難度，讓KiLa看了都大讚：「他已經超越魔術師了啊！」

值得一提的是，片中有場福山雅治與生瀨勝久的對手戲，必須使用火焰表演魔術，但由於處在有風的戶外，導致福山雅治遲遲無法成功，前後重拍近20次，他懊惱感嘆：「這是我職業生涯NG最多次的戲了！」

《迷宮裡的魔術師》將在10月23日在台上映。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中