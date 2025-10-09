玖壹壹壓軸嗨翻國慶晚會！春風生日上萬人齊歡呼「少年兄快樂」

白冰冰壓軸演唱《台灣我的故鄉》，華麗長裙如山水波瀾，氣勢磅礡成全場焦點。（三立提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕由台中市主辦、三立電視製播的114年國慶晚會，9日晚間在圓滿戶外劇場熱鬧登場，以「中華民國」、「台灣味」與「台中Style」三大主題串聯整晚節目。開場由胡瓜、陽帆、葉璦菱、白冰冰等人帶來「台灣味」經典秀，緊接著登場的「金曲之夜」與壓軸「台中Style」，更讓全場氣氛一路沸騰，被盛讚為「近年最精彩的雙十晚會」。

阿逗仔樂團以經典台語歌《舞女》開場，融合東西文化唱出「金曲之夜」多元風貌。（三立提供）

第二段節目「金曲之夜」融合多元族群與語言，由加拿大、波蘭籍成員組成的「阿逗仔樂團」翻唱經典台語歌曲《舞女》揭開序幕；接著客語金曲歌王羅文裕攜手台中少年兒童合唱團合唱《茶頂上的風》，以清亮童聲唱出溫柔客味；原住民金曲歌后舞思愛則以母語獻唱《巨美》，三組歌手最後合體壓軸共演，象徵族群共融、文化交織。

請繼續往下閱讀...

羅文裕、舞思愛與阿兜仔樂團聯手演出「金曲之夜」段落，從客語《茶頂上的風》、原民語《巨美》到台語《舞女》，唱出台灣多元族群的音樂風貌。（三立提供）

進入第三段「台中Style」，象徵台中搖滾能量的金音、金曲雙料樂團血肉果汁機火力全開，以《陣頭》《粗殘台中》一登場就震撼全場。主唱阿奎高喊：「能在國慶晚會唱自己寫的歌，就是自由的滋味！I’m proud to be a Taiwanese！」隨後連續帶來《虎爺》、《關閉太陽》、《太子哥》等重金屬曲目，觀眾嗨到站起來揮舞國旗。

血肉果汁機登上台中國慶晚會舞台，以《陣頭》、《粗殘台中》等代表作開唱，重金屬炸裂全場。（三立提供）

最驚喜的是血肉果汁機與玖壹壹首度合作，從《太子哥》無縫銜接到《作你的格》，完成史詩級跨風格接力。當天正逢玖壹壹成員春風生日，舞台大螢幕驚喜亮出「春風少年兄，生日快樂！」現場上萬人齊聲歡呼慶生。玖壹壹壓軸演出《南北二路》、《Local》、《明天再擱來》，將氣氛推向最高潮，連盧秀燕市長都跟著起舞，在《明天再擱來》溫暖歌聲中，為這場屬於台灣與台中的國慶派對畫下完美句點。

玖壹壹壓軸登場嗨唱，全場為春風慶生。（三立提供）

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法