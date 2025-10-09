大咖歌王怎麼了！自爆辣到流汗享受做自己

〔記者陽昕翰／台北報導〕「2025搖滾台中」邁入第18個年頭，本週六、日將在圓滿戶外劇場與文心森林公園熱血連嗨兩天。

HUSH將在台中參加音樂節。（台中市政府提供）

今年卡司陣容豪華，包括金曲歌王HUSH、美秀集團、老王樂隊，以及日本超人氣樂團Cody・Lee（李）攜手雙金得主洪佩瑜的夢幻組合，同場還有來自日本、韓國、香港、泰國、新加坡等地的重量級樂團齊聚開唱。

HUSH一向以濃烈個人風格著稱，這回也將以音樂徹底解放現場每一個人。他形容理想畫面：「看到各種酷哥辣妹穿著最喜歡的音樂節服裝，在台下跳舞擁抱。」

HUSH透露準備好「辣到流汗、辣到哭」的歌單，並笑說：「希望觀眾想搖擺就搖擺，想哭想笑就盡情做自己。」談到他心中的搖滾精神，HUSH笑答：「搖滾精神就是對所有事情保持懷疑與假設，然後辯證。」

人氣爆棚的美秀集團將再度登上搖滾台中舞台，霸氣喊話：「這是我們第三次登上搖滾台中，期待再次把現場炸開！不過我們更想問台中人，你們期不期待？」他們預告這次將帶來滿滿誠意的歌單，「每一首都是樂迷最想聽到的歌，歡迎到現場一起大聲合唱！」

