娛樂 最新消息

「王不見后」不攻自破！白冰冰、胡瓜國慶演出世紀同框了

〔記者傅茗渝／台北報導〕由台中市主辦、三立製播的114年國慶晚會9日晚間在台中圓滿戶外劇場登場，以「中華民國」、「台灣味」及「台中style」三大元素為主軸，其中最令觀眾期待的「台灣味」由胡瓜《包青天》打頭陣、白冰冰《台灣我的故鄉》壓軸，精彩內容還有陽帆、葉璦菱、林俊逸的演唱，封麥30年的立委高金素梅再開金口，堪稱近年最好看的雙十晚會。

白冰冰與胡瓜在後台開心合影，打破「王不見后」傳言。（三立提供）白冰冰與胡瓜在後台開心合影，打破「王不見后」傳言。（三立提供）

有別於過去政治味十足的國慶晚會，三立以「今年是最好看的雙十晚會」為目標，邀請演藝圈的大哥大、大姐大，重現台灣電視史上的戲劇及綜藝經典。一開場，胡瓜以《包青天》登場，在老搭檔孔鏘老師伴奏及經典畫面交織下，現場瞬間沸騰，他幽默喊話：「看到我有歡喜嗎？」邀請觀眾一同合唱。接著登場的華視《京城四少》主題曲《瀟灑走一回》，更勾起無數人當年守著電視看八點檔的回憶。

胡瓜也不忘感性致意：「台中真是個好地方，40年前我錄《百戰百勝》就在台中，也在台中買房子十幾年，有空就會來住一下。」他還帶來一群好友助陣，第一位登場的就是「少年歌神」林俊逸。林俊逸先以台視《英雄少年》主題曲《得意的笑》開場，接著邀全場觀眾「把國家的未來扛在肩上」合唱中視《挑伕》，歌聲讓人想起封麥已久的「小哥」費玉清。胡瓜笑說：「請他比較划算，因為預算剛剛好！」並打趣補刀：「費玉清不可能復出，除非等你退休。」逗得林俊逸當場作勢下跪。

林俊逸在國慶晚會和胡瓜同台飆唱《得意的笑》與《挑伕》。（三立提供）林俊逸在國慶晚會和胡瓜同台飆唱《得意的笑》與《挑伕》。（三立提供）

胡瓜提攜後輩不遺餘力，笑稱主持《綜藝大集合》以來，唯一一次輸收視率，就是林俊逸在《超級模王大道》模仿費玉清那次。現場他更邀對方模仿演唱《一剪梅》，並為中華民國獻唱《生日快樂》，氣氛熱烈。

封麥30年的高金素梅驚喜現身。（三立提供）封麥30年的高金素梅驚喜現身。（三立提供）

「老三台」年代孕育無數膾炙人口的經典，坐在台下觀禮的立委高金素梅，也在胡瓜的臨時邀請下登台演唱《愛》主題曲〈最後的戀人〉。封麥30年的她再度開金口，回到家鄉台中演唱，讓全場驚喜不已。她更加碼獻唱〈感恩的心〉，為花蓮災後重建祈福，成為全場最大彩蛋。

陽帆重拾「一代偶像」風采，以《揚帆》與《女孩女孩》喚起觀眾滿滿回憶。（三立提供）陽帆重拾「一代偶像」風采，以《揚帆》與《女孩女孩》喚起觀眾滿滿回憶。（三立提供）

接著，1990年代與胡瓜搭檔主持《鑽石舞台》的陽帆，以成名曲《揚帆》、《女孩女孩》重拾「一代偶像」風采。胡瓜笑虧：「十張專輯只紅兩首。」陽帆則自嘲：「台中好像比較難相處。」他還重現經典角色「陽婆婆」橋段，讓現場笑聲不斷。值得一提的是，他與太太Julie首次公開合唱江蕙經典《一種感覺》，甜蜜互動成為亮點。

「原民K歌女神」葉璦菱帶來《漂亮一下》與《我心已打烊》兩首快歌，炒熱全場氣氛。（三立提供）「原民K歌女神」葉璦菱帶來《漂亮一下》與《我心已打烊》兩首快歌，炒熱全場氣氛。（三立提供）

「原住民部落K歌女神」葉璦菱則帶來《漂亮一下》、《我心已打烊》兩首快歌，以高亢嗓音炒熱全場，氣氛瞬間飆到最高點。壓軸登場的「綜藝界的媽祖婆」白冰冰，以KTV金曲《阿娜答》、《舞池》帶領全場合唱，並以中、英、日、韓、馬來語向觀眾問好，笑問：「聽過『矮仔冬瓜，矮罔矮⋯⋯』的舉手？」逗趣喊：「聽過的人都老了！」最後她換上華麗長裙，在璀璨燈光中演唱《台灣我的故鄉》，感性表示：「我把台灣所有的美好都寫在這首歌裡面，雖然現在花蓮有災難，等災難過後，我一直帶大家到花蓮旅遊拼觀光，好嗎？」

點圖放大body

