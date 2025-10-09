泰國影帝三度來台！搭「超夯泰德混血男團成員」人氣炸裂首映會

導演許肇任（右起）、蘇格拉瓦．卡那諾、傅孟柏、李心潔、舒淇、鍾欣凌、劉主平、尹浩宇、導演陳正道。（記者胡舜翔攝）

〔記者蕭方綺／桃園報導〕舒淇、李心潔、傅孟柏、鍾欣凌、劉主平、尹浩宇和泰國影帝蘇格拉瓦·卡那諾、導演陳正道以及許肇任今出席《回魂計》首映會，分享拍攝點滴與角色心境。蘇格拉瓦·卡那諾直呼很榮幸可以成為劇組的一份子，並演出這麼特別的影集，他形容自己在劇中的角色比較複雜，在拍攝過程時時刻刻提醒要認真把角色演好。愛台灣的他已經帶家人來過台灣三次，還去了九份，認為這次來台就是他最開心的時刻。

泰國影帝蘇格拉瓦·卡那諾（左）、泰德混血男星尹浩宇今出席《回魂計》首映會。（記者胡舜翔攝）

另外，泰德混血男星的尹浩宇過去曾參加中國實境選秀節目《創造營2021》獲得第9名，成為男子偶像組合「INTO1」成員之一出道，這次來台灣參加記者會，被主持人曾寶儀偷偷爆料：「他休息室外都是一整排粉絲送的花籃。」人氣頗高。

尹浩宇（右）過去曾參加《創造營2021》獲得第9名，成為組合「INTO1」成員之一出道。（記者胡舜翔攝）

他與劉主平有許多對手戲，尹浩宇坦言自己之前嘗試較多校園劇中的陽光角色，這次的演出有很多沉重的題材，自己好好看了劇本，有不少動作戲，也為此做了很多練習。

尹浩宇和劉主平（右）有許多對手戲。（記者胡舜翔攝）

印象最深刻的是與劉主平一場揭穿彼此的關鍵戲，「那場戲我們準備了很久，為了進入狀況，我們現場所有人都大喊大叫，喊得非常大聲，結果在一開拍之後，實際演出的效果真的非常好。」劉主平也認同那場戲很精彩，此外也很喜歡跟尹浩宇一場對話的戲，形容尹浩宇在劇中的角色是很懂戀愛的人，演出很會戀愛的感覺是非常難拿捏的，不小心就會油，認為尹浩宇詮釋得相當到位。

傅孟柏（圖）在戲中和鍾欣凌、劉主平是「大善人三人組」一家人。（記者胡舜翔攝）

此外，被稱作「大善人三人組」的劇中一家人鍾欣凌、劉主平與傅孟柏也各自有挑戰，傅孟柏直呼拍攝死刑戲時，因太有臨場感，躺在行刑台上的他緊張到心跳跳到130，「當執行台升起來的時候，我看到大家看我的眼神，真的覺得我完了，我們有專業護理師在旁，他一直叫我冷靜，現在回想起還是雞皮疙瘩。」

鍾欣凌（左）回憶拍攝死刑戲時情緒很複雜。（記者胡舜翔攝）

鍾欣凌則回憶拍攝那場戲時情緒很複雜，看到行刑台很驚恐，拍攝張士凱死刑的那場戲在一間小房間裡，好像死亡離你又近又快；影集中雖然是兒子要死，但自己又鬆一口氣，也笑說自己要演出露一點微笑但又不能露餡的感覺相當難拿捏。劉主平則說那場戲的心情比較像是坐立難安，但又要裝作沒事，有種嚴肅又荒謬的感覺，飾演她哥哥的傅孟柏是個惡人，卻像上帝一樣被釘在台子上，畫面感既神聖又荒謬。《回魂計》已於Netflix上線。

