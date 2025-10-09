自由電子報
娛樂 亞洲

（影）女星著性感粉紅睡衣現身機車後座 身材辣翻百萬人讚

泰國女演員兼模特兒Janistar穿性感睡衣跑活動。（翻攝自IG）泰國女演員兼模特兒Janistar穿性感睡衣跑活動。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕街頭出現機車辣妹！泰國女演員兼模特兒Janistar日前在社群帳號分享自己穿著粉紅色細肩帶性感睡衣跑活動的影片，吸引百萬網友狂讚，畫面中的她看起來兼具性感與帥氣，甚至引發一波模仿潮。

Janistar的白皙大長腿展現在路人面前，顛倒眾生。（翻攝自IG）Janistar的白皙大長腿展現在路人面前，顛倒眾生。（翻攝自IG）

Janistar穿著一件細肩帶粉紅色睡衣，坐在機車後座，不經意的回頭一瞥，性感度拉滿。身材窈窕的她將長髮披散在肩頭，偶爾撥動秀髮的小動作也流洩出誘惑魅力，下機車後她彎腰感謝，恰好讓豐滿胸圍和雪白長腿展露無遺，讓人忍不住一看再看。

Janistar參加活動，低胸睡衣設計讓人大飽眼福。（翻攝自IG）Janistar參加活動，低胸睡衣設計讓人大飽眼福。（翻攝自IG）

另一部影片當中，穿著同一件粉紅色性感睡衣的Janistar咬著吸管，純慾滿滿，原來她就是趕著要參加這場活動，才會有穿著粉紅色性感睡衣，坐在機車上穿梭大街小巷的過程。這兩部影片都吸引大批網友觀看，甚至有人好奇她穿的是哪一件內衣，甚至模仿她的舉動。網友更問：「這樣不會引發車禍嗎」？

