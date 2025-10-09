嗆看不上台男遭圍剿！黑男節目女嘉賓「連收4恐嚇包裹」崩潰求饒發聲了

〔記者邱奕欽／台北報導〕YouTuber黑男以節目《街頭邱比特》爆紅被封為「街頭月老」，不料近日新影片惹出爭議，一名擁有歐美氣質的女嘉賓見到配對對象後，當場臉色一沉、表情冷淡因而遭批「傲慢又失禮」。影片上架後網友罵聲連連，該名女嘉賓則回嗆「智X台男我根本看不上」更是引爆眾怒，如今接連收到4箱匿名包裹，內容疑似恐嚇，讓她感到極度害怕。

事件起於黑男替32歲女嘉賓配對一名34歲壯男，原想促成街頭浪漫卻因女方不悅神情引爆網戰，事後她在IG限時動態回應，「我根本看不上智X台男，不然不會單身那麼久」，語氣高傲慘遭網友狠批「這不是試車節目」、「禮貌是基本教養」，也有部分人認為她被罵爆才會出言反擊，不過隨著輿論發酵，留言區湧入謾罵與侮辱，情勢逐漸失控。

該女嘉賓昨（8日）深夜再次發聲，「我知道自己被罵爆，你們要截圖、要說我肥、醜、龍都沒關係，我也沒否認我胖。」不過語氣卻明顯顫抖，她坦言至今接連收到4個匿名包裹，「有些真的很恐怖，我整個人嚇壞了...」擔心內容危險甚至請大樓管理員協助丟棄，她哀求外界理性看待，「你們要罵我可以，但不要恐嚇、不要寄奇怪的東西，這已經觸法了，真的很可怕。」

目前黑男尚未再回應事件，但網路兩派爭論仍未平息，一派指女嘉賓態度輕蔑台男，另一派則呼籲網友不要以暴制暴。律師也提醒，寄送威脅性物品屬刑法恐嚇與妨害自由罪，可處徒刑，呼籲民眾勿因口角升級為犯罪行為，整起事件從配對節目延燒成社群攻防，讓原本的戀愛單元變成「街頭風暴」。

