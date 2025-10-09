自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

嗆看不上台男遭圍剿！黑男節目女嘉賓「連收4恐嚇包裹」崩潰求饒發聲了

〔記者邱奕欽／台北報導〕YouTuber黑男以節目《街頭邱比特》爆紅被封為「街頭月老」，不料近日新影片惹出爭議，一名擁有歐美氣質的女嘉賓見到配對對象後，當場臉色一沉、表情冷淡因而遭批「傲慢又失禮」。影片上架後網友罵聲連連，該名女嘉賓則回嗆「智X台男我根本看不上」更是引爆眾怒，如今接連收到4箱匿名包裹，內容疑似恐嚇，讓她感到極度害怕。

女嘉賓（左）看見黑男找來的配對男嘉賓瞬間臉垮。（翻攝自Threads）女嘉賓（左）看見黑男找來的配對男嘉賓瞬間臉垮。（翻攝自Threads）

事件起於黑男替32歲女嘉賓配對一名34歲壯男，原想促成街頭浪漫卻因女方不悅神情引爆網戰，事後她在IG限時動態回應，「我根本看不上智X台男，不然不會單身那麼久」，語氣高傲慘遭網友狠批「這不是試車節目」、「禮貌是基本教養」，也有部分人認為她被罵爆才會出言反擊，不過隨著輿論發酵，留言區湧入謾罵與侮辱，情勢逐漸失控。

該女嘉賓昨（8日）深夜再次發聲，「我知道自己被罵爆，你們要截圖、要說我肥、醜、龍都沒關係，我也沒否認我胖。」不過語氣卻明顯顫抖，她坦言至今接連收到4個匿名包裹，「有些真的很恐怖，我整個人嚇壞了...」擔心內容危險甚至請大樓管理員協助丟棄，她哀求外界理性看待，「你們要罵我可以，但不要恐嚇、不要寄奇怪的東西，這已經觸法了，真的很可怕。」

目前黑男尚未再回應事件，但網路兩派爭論仍未平息，一派指女嘉賓態度輕蔑台男，另一派則呼籲網友不要以暴制暴。律師也提醒，寄送威脅性物品屬刑法恐嚇與妨害自由罪，可處徒刑，呼籲民眾勿因口角升級為犯罪行為，整起事件從配對節目延燒成社群攻防，讓原本的戀愛單元變成「街頭風暴」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中