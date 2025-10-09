自由電子報
娛樂 日韓

（獨）各務禮美奈見花蓮滿目瘡痍 哽咽：像另個世界

各務禮美奈前往花蓮災區協助清淤。（各務禮美奈提供）各務禮美奈前往花蓮災區協助清淤。（各務禮美奈提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕強烈颱風「樺加沙」造成馬太鞍溪堰塞湖潰堤，光復鄉及鳳林鎮嚴重淹水，家園滿目瘡痍。女星各務禮美奈接受本報訪問，透露與「小龍女」隊友靜靜臨時起意，相約南下參與清淤。7日一早，她們換上雨鞋、戴上護目鏡、手套與遮陽帽，全副武裝投入救災行列，她回憶抵達光復車站那一刻震撼不已，「真的嚇到！明明在同一個台灣，卻像到另一個世界。」

各務禮美奈達成軍用車前往災區協助。（各務禮美奈提供）各務禮美奈達成軍用車前往災區協助。（各務禮美奈提供）

各務禮美奈與靜靜清晨搭車直奔災區，抵達後隨即被安排清理區域，「我們被分成五人一組，有國軍帶著一起行動，我分配到挖水溝，拿著細長的鏟子在泥裡挖了五、六個小時。」她直呼現場的泥沙硬得驚人，「要用全身的力氣撬開，不然手真的會起水泡。」幸好她事先準備齊全，儘管烈日曝曬、汗流浹背，但當下只想趕快清出一條路，專注到忘記炎熱。

結束任務返程時，禮美奈被現場人情味給感動。（各務禮美奈提供）結束任務返程時，禮美奈被現場人情味給感動。（各務禮美奈提供）

各務禮美奈透露，雖然環境艱困，但當地人情卻格外溫暖，「大家一直問要不要喝水、要不要吃便當，態度都超親切。」有居民與她閒聊時提到救災時的驚人一幕：「他說那天看到一位阿伯倒在泥巴上，以為在睡覺，摸了才發現身體冰冰的，已經走了。」她聽完紅了眼眶，「真的很難過。前幾週我才來花蓮工作，現在看到整片被淹的樣子，很難想像同一個台灣有這麼大的落差。」

各務禮美奈被現場泥沙嚇傻，直呼台灣成了兩個世界。（各務禮美奈提供）各務禮美奈被現場泥沙嚇傻，直呼台灣成了兩個世界。（各務禮美奈提供）

結束一天任務後，兩人返回火車站時，現場還有志工提供免費按摩與便當，沿路都有志工、救災車輛經過，大家互相喊「台灣加油」，她形容現場氛圍就像台灣隊凝聚在一起，被問到花蓮是否仍需更多人力，她毫不猶豫地回應：「真的需要！只要有空、能出一點力，大家都可以去幫忙。」

點圖放大body

