《工作細胞》動漫角色「調節性T細胞」發現者奪諾貝爾獎

動漫《工作細胞》當中也有「調節性T細胞」角色。（翻攝自X）



〔記者馮亦寧／綜合報導〕2025年諾貝爾生理醫學獎10月6日揭曉，74歲日本大阪大學免疫學榮譽教授坂口志文因發現「調節性T細胞」奪得該獎。人氣動漫《工作細胞》作者更是興奮到極點，因為「調節性T細胞」不但曾在動漫中登場，造型還是個幹練的上班族女性。《工作細胞》漫畫作者和配音聲優也開心向坂口志文道賀。

日本人氣動漫《工作細胞》將人體內細胞擬人化，動畫、真人電影都曾創下佳績，故事中也出現了「調節性T細胞」一角，角色設計是一個盤著包包頭、看似精明幹練的上班族女性。角色負責抑制T細胞暴走、維持免疫平衡、防止免疫異常，必要時還會使出擒拿術。

調節性T細胞在動漫當中就是負責制T細胞暴走、維持免疫平衡、防止免疫異常。（翻攝自X）

聽到日本學者奪下諾貝爾獎的消息，《工作細胞》官方X立刻發出漫畫作者清水茜繪製的插圖，畫面尚可見到OL打扮的「調節性T細胞」正以擒拿術抓住「殺手T細胞」，插圖上也大大寫著：「恭喜獲得諾貝爾獎」。

曾為動畫版「調節性T細胞」配音的聲優早見紗織也發文表示：「恭喜獲獎！我曾在《工作細胞》中飾演『調節性T細胞』這個角色。透過這次機會，我也想再一次好好了解『調節性T細胞』！」

日本學者坂口志文發現能抑制過度免疫反應的「調節性T細胞」，並與另外兩位美國研究者共同研究獲得諾貝爾生理醫學獎。

《工作細胞》作者清水茜以畫作祝賀坂口志文得到諾貝爾生理醫學獎。（翻攝自X）

