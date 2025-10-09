女星「生活廢」東西丟三落四 認了「私下超公主」真實性格曝光

Karencici笑認私下其實很公主，也很需要被照顧。（《ELLE》國際中文版雜誌提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕Karencici擔任《ELLE》10月號封面之星，出道七年的她，從Girlboss形象代表到如今學會放慢腳步，她笑著坦言：「其實我私下很公主，也很需要被照顧！」

談起歌迷，Karencici說：「與其說他們是粉絲，我覺得他們更像是我的朋友。我會不想要讓他們失望，希望自己可以不斷給他們好的作品。」在網路時代的數位洪流中，Karencici以獨樹一格的姿態脫穎而出，但她也曾擔憂自己會淹沒在無情的演算法與比較中，談起強項，她自信說：「應該就是我的特色吧，我思考的方式、拍的影片、經營社群的方式，都有我自己的一個風格。」

Karencici透露自己名字的由來。（《ELLE》國際中文版雜誌提供）

聊到Karencici名字的由來，她分享背後藏著一段來自家人的祝福，「Cici這個名字是我奶奶幫我取的小名。那時候，她希望我能像Cici公主，是一個充滿勇氣的小神童，不是那種很嬌的公主」，外表酷辣的她，笑稱自己私下還是有很「公主」的一面，「因為我覺得我還滿廢的，就是生活技能比較差，東西丟三落四，很需要被照顧的那種」。

Karencici去年在影集《誰是被害者2》客串「袁綺翎」，直呼演戲很累。（《ELLE》國際中文版雜誌提供）

Karencici去年在影集《誰是被害者2》客串「袁綺翎」，在觀眾心中留下深刻印象，她說：「我覺得演戲真的好累，光一個片段就拍了很多天」，雖然喊累，但她的語氣中滿是熱情，「除了畫特殊妝、體力的部分比較累之外，我覺得他們（演員）要保持在那個情緒的狀態裡面，好變態喔」。

Karencici去年創立個人工作室，跨界身兼多職的她行程滿檔，她以「荊棘」形容現在的狀態，然而她人生中的「荊棘」更多是源於心底的自我懷疑，「我執行一件事情前會想很多，這是我一直以來面臨的挑戰。但做音樂，其實你越不去想，反而它出來的效果會越好」，有了過去糾結的經驗，現在的她更有餘裕面對未知，「最近的我沒有什麼恐懼的事，就做好我應該要做的事情就好了」。

對於追夢者們，Karencici給出最真誠的建議。（《ELLE》國際中文版雜誌提供）

出道7年的Karencici，被問是否曾有職業倦怠的時刻，她直說：「有啊，很常！」之後說：「你不能只做音樂，要做更多東西讓你的音樂被看見。這個確實很累，有時候會覺得『我們可不可以做好歌就好？』但是你就是要兼顧這麼多事情。」

對於追夢者們，Karencici也給出最真誠的建議，她認為不能只被夢想的浪漫吸引，「你要想清楚，在這個夢想裡，你想做到什麼？希望達成什麼目標？要寫好一個計劃，打好基礎，保持快樂，要做讓自己開心的事」，目前的她正處於美好的人生階段，她說如果要用一首歌來形容，大概就是上一張專輯中，擁有滿滿幸福感的《It's A Vibe》。

