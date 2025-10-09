自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

女星「生活廢」東西丟三落四 認了「私下超公主」真實性格曝光

Karencici笑認私下其實很公主，也很需要被照顧。（《ELLE》國際中文版雜誌提供）Karencici笑認私下其實很公主，也很需要被照顧。（《ELLE》國際中文版雜誌提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕Karencici擔任《ELLE》10月號封面之星，出道七年的她，從Girlboss形象代表到如今學會放慢腳步，她笑著坦言：「其實我私下很公主，也很需要被照顧！」

談起歌迷，Karencici說：「與其說他們是粉絲，我覺得他們更像是我的朋友。我會不想要讓他們失望，希望自己可以不斷給他們好的作品。」在網路時代的數位洪流中，Karencici以獨樹一格的姿態脫穎而出，但她也曾擔憂自己會淹沒在無情的演算法與比較中，談起強項，她自信說：「應該就是我的特色吧，我思考的方式、拍的影片、經營社群的方式，都有我自己的一個風格。」

Karencici透露自己名字的由來。（《ELLE》國際中文版雜誌提供）Karencici透露自己名字的由來。（《ELLE》國際中文版雜誌提供）

聊到Karencici名字的由來，她分享背後藏著一段來自家人的祝福，「Cici這個名字是我奶奶幫我取的小名。那時候，她希望我能像Cici公主，是一個充滿勇氣的小神童，不是那種很嬌的公主」，外表酷辣的她，笑稱自己私下還是有很「公主」的一面，「因為我覺得我還滿廢的，就是生活技能比較差，東西丟三落四，很需要被照顧的那種」。

Karencici去年在影集《誰是被害者2》客串「袁綺翎」，直呼演戲很累。（《ELLE》國際中文版雜誌提供）Karencici去年在影集《誰是被害者2》客串「袁綺翎」，直呼演戲很累。（《ELLE》國際中文版雜誌提供）

Karencici去年在影集《誰是被害者2》客串「袁綺翎」，在觀眾心中留下深刻印象，她說：「我覺得演戲真的好累，光一個片段就拍了很多天」，雖然喊累，但她的語氣中滿是熱情，「除了畫特殊妝、體力的部分比較累之外，我覺得他們（演員）要保持在那個情緒的狀態裡面，好變態喔」。

Karencici去年創立個人工作室，跨界身兼多職的她行程滿檔，她以「荊棘」形容現在的狀態，然而她人生中的「荊棘」更多是源於心底的自我懷疑，「我執行一件事情前會想很多，這是我一直以來面臨的挑戰。但做音樂，其實你越不去想，反而它出來的效果會越好」，有了過去糾結的經驗，現在的她更有餘裕面對未知，「最近的我沒有什麼恐懼的事，就做好我應該要做的事情就好了」。

對於追夢者們，Karencici給出最真誠的建議。（《ELLE》國際中文版雜誌提供）對於追夢者們，Karencici給出最真誠的建議。（《ELLE》國際中文版雜誌提供）

出道7年的Karencici，被問是否曾有職業倦怠的時刻，她直說：「有啊，很常！」之後說：「你不能只做音樂，要做更多東西讓你的音樂被看見。這個確實很累，有時候會覺得『我們可不可以做好歌就好？』但是你就是要兼顧這麼多事情。」

對於追夢者們，Karencici也給出最真誠的建議，她認為不能只被夢想的浪漫吸引，「你要想清楚，在這個夢想裡，你想做到什麼？希望達成什麼目標？要寫好一個計劃，打好基礎，保持快樂，要做讓自己開心的事」，目前的她正處於美好的人生階段，她說如果要用一首歌來形容，大概就是上一張專輯中，擁有滿滿幸福感的《It's A Vibe》。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中