顏正國人生如戲...劇中劇外「生命都定格中秋」 影迷悲悼：太巧太心痛

顏正國戲如人生，他的生命在劇中及劇外都定格於中秋節。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕《少年吔，安啦！》劇情竟成真！曾以電影《好小子》系列紅遍亞洲的童星顏正國，10月7日因肺腺癌搶救不治，享年50歲。他的驟然離世震撼演藝圈與影迷，更令人驚訝的是，他在1992年主演的《少年吔，安啦！》中飾演的角色「阿國」，劇情設定正是在中秋節喪命，如今現實與電影情節不謀而合，讓影迷悲悼「戲裡戲外的人生都定格在中秋，實在令人心痛...」

《少年吔，安啦！》由侯孝賢監製、曾獲國際影展肯定，是台灣影史經典黑幫電影，顏正國在片中飾演誤入幫派的少年阿國，最終在槍戰中喪命；結尾時，好友「阿兜仔」一句「阿國死了，在中秋節那天，我陪大姐送阿國回北港」成為影史名台詞。如今，現實重現這句話，讓無數影迷鼻酸，紛紛感慨「原來命運真的這麼巧」、「他連最後的節日都與角色相連」。

顏正國童年因《好小子》系列走紅，曾是無數456年級生的共同回憶，後來因誤入歧途服刑11年，出獄後力圖振作，執導《角頭2：王者再起》重返影壇。沒想到，中秋節隔日傳出病逝消息，顏正國最後一篇貼文湧入萬則留言，「永遠的阿國」、「一路好走」，更有影迷悲嘆「戲裡戲外的人生都定格在中秋...實在令人心痛...」。

