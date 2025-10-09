自由電子報
娛樂 最新消息

顏正國告別式設於新北市 禮堂可容納200人

男星顏正國告別式將設於新北市殯儀館最大的禮堂，預估可容納200人。（本報資料照，記者王文麟攝）男星顏正國告別式將設於新北市殯儀館最大的禮堂，預估可容納200人。（本報資料照，記者王文麟攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕4歲即以童星身分出道，繼而演出導演朱延平《好小子》系列功夫喜劇電影的「阿國」顏正國因罹患肺腺癌於7日病逝，與他情同兄弟的摯友「鋼鐵爸」軟橋本今（9）日表示顏正國的靈堂預計明（10）日上午10點至中午12點開放弔唁，11日及12日開放時間則為下午2點至4點，之後告別式將設於新北市殯儀館最大的禮堂，預估可容納200人。

顏正國摯友「鋼鐵爸」阮橋本。（本報資料照，記者廖俐惠攝）顏正國摯友「鋼鐵爸」阮橋本。（本報資料照，記者廖俐惠攝）

鋼鐵爸表示，接下來3天靈堂都會開放弔唁，請想前往的朋友留意開放時間，至於告別式地點雖已底定，但時間仍等待與家屬討論後才能公佈。鋼鐵爸指出：感謝大家關心阿國，我們會用他喜歡的樣子布置現場，讓他走得風光也溫暖。

鋼鐵爸也透露顏正國家屬目前現況，顏正國妻子仍無法接受噩耗，偶有喃喃自語、情緒崩潰；顏正國母親雖相對穩定，仍時常陷入恍神。

