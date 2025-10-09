李㼈傳LINE到處跟親友借5萬元？本尊現身爆氣質疑「這1點」

李㼈通訊軟體被盜用。（資料照，記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕詐騙案層出不窮，資深藝人李㼈今在社群發文表示：「我的Line被盜了！」透露詐騙集團假借他的名字四處要錢，已經很多人收到他要借5萬元的訊息，讓他很生氣，甚至直言：「我李㼈會跟人家借5萬嗎？大家不要被騙了。」網友看了則虧他不爽的點「不是被盜用，而是借五萬」，也有好友提到好險詐騙集團是借五萬元，「一看就是被盜帳號」。

李㼈生氣自己的LINE被盜用，還開口向親友借五萬。（翻攝自臉書）

這幾年演藝圈真的成了詐騙集團的「重災區」，不少藝人都曾中招或被冒名行騙，從假投資、假慈善到盜圖賣產品，各種手法層出不窮。

林志玲多次被冒名成立「慈善基金」或「投資平台」，連她本人都不得不親自發文澄清，強調「我沒有開設投資帳號」。周杰倫則屢遭詐團盜用照片，假借名義推廣虛擬幣；小S也曾被盜圖賣減肥產品或保養品，氣得接連發聲怒斥：「別再拿我們照片亂用！」

除了被冒名，實際遭騙的案例也不在少數。資深藝人譚艾珍去年被「假檢警」詐騙近百萬元，她事後感嘆：「就是懂法律的詐騙集團，壞人唬弄單純善良的老百姓。」

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

