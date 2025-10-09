自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

廣末涼子超速還不准人說 綜藝節目1問題事務所急抗議

日本TBS電視台綜藝節目《Allstar後夜祭2025秋》當中在問答題目中出現「誰時速沒有超過165公里？」選項出現廣末涼子。（翻攝自X）日本TBS電視台綜藝節目《Allstar後夜祭2025秋》當中在問答題目中出現「誰時速沒有超過165公里？」選項出現廣末涼子。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本女星廣末涼子今年4月在靜岡縣出車禍，送醫後暴打女護理師遭當場逮捕，事後發現廣末涼子車禍原因為開車嚴重超速。日本TBS電視台本月4日播出綜藝節目《Allstar後夜祭2025秋》當中在問答題目中出現「誰時速沒有超過165公里？」選項有：二刀流球星大谷翔平、「令和怪物」佐佐木朗希、已故強投伊良部秀輝以及女星廣末涼子，似有揶揄之意。廣末涼子事務所對此表達強烈抗議，認為已嚴重損害廣末涼子名譽。TBS今（9）日已出面道歉，並將相關影片刪除。

廣末涼子一度被關進拘留所，此為釋放時畫面。（翻攝自X）廣末涼子一度被關進拘留所，此為釋放時畫面。（翻攝自X）

許多觀眾看到4個選項當中有3名是職業棒球選手，只有廣末涼子是藝人，搶答藝人都忍不住笑意，最後投票結果，大谷翔平獲得1票、佐佐木朗希獲得1票、伊良部秀輝獲得31票、廣末涼子也獲得6票。最終答案為「伊良部秀輝」，因為他最快球速為159公里。

廣末涼子重返現場配合警方觀察畫面。（翻攝自X）廣末涼子重返現場配合警方觀察畫面。（翻攝自X）

廣末涼子近年形象大毀，先後傳出不倫戀、超速出車禍、攻擊護理師三番兩次鬧上新聞，一度被關進拘留所，直到今年8月，又被爆出廣末涼子4月的車禍，她駕駛轎車時速超過165公里，比法定速限120公里高出許多。

TBS播出這段節目，立刻引起網友熱烈討論，唯一笑不出來的只有廣末涼子所屬事務所，今（9）日發布聲明抗議，認為廣末涼子車禍案尚在調查中，不應該被拿來當作搞笑題材，並認為嚴重損害廣末涼子名譽，本月6日廣末涼子所屬事務所也寄發存證信函給TBS，今日TBS也出面道歉，目前去TBS官網查看片段，有關於廣末涼子問答的片段已被剪掉

廣末涼子所屬事務所寄發存證信函給TBS。（翻攝自IG）廣末涼子所屬事務所寄發存證信函給TBS。（翻攝自IG）

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中