廣末涼子超速還不准人說 綜藝節目1問題事務所急抗議

日本TBS電視台綜藝節目《Allstar後夜祭2025秋》當中在問答題目中出現「誰時速沒有超過165公里？」選項出現廣末涼子。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本女星廣末涼子今年4月在靜岡縣出車禍，送醫後暴打女護理師遭當場逮捕，事後發現廣末涼子車禍原因為開車嚴重超速。日本TBS電視台本月4日播出綜藝節目《Allstar後夜祭2025秋》當中在問答題目中出現「誰時速沒有超過165公里？」選項有：二刀流球星大谷翔平、「令和怪物」佐佐木朗希、已故強投伊良部秀輝以及女星廣末涼子，似有揶揄之意。廣末涼子事務所對此表達強烈抗議，認為已嚴重損害廣末涼子名譽。TBS今（9）日已出面道歉，並將相關影片刪除。

廣末涼子一度被關進拘留所，此為釋放時畫面。（翻攝自X）

許多觀眾看到4個選項當中有3名是職業棒球選手，只有廣末涼子是藝人，搶答藝人都忍不住笑意，最後投票結果，大谷翔平獲得1票、佐佐木朗希獲得1票、伊良部秀輝獲得31票、廣末涼子也獲得6票。最終答案為「伊良部秀輝」，因為他最快球速為159公里。

廣末涼子重返現場配合警方觀察畫面。（翻攝自X）

廣末涼子近年形象大毀，先後傳出不倫戀、超速出車禍、攻擊護理師三番兩次鬧上新聞，一度被關進拘留所，直到今年8月，又被爆出廣末涼子4月的車禍，她駕駛轎車時速超過165公里，比法定速限120公里高出許多。

TBS播出這段節目，立刻引起網友熱烈討論，唯一笑不出來的只有廣末涼子所屬事務所，今（9）日發布聲明抗議，認為廣末涼子車禍案尚在調查中，不應該被拿來當作搞笑題材，並認為嚴重損害廣末涼子名譽，本月6日廣末涼子所屬事務所也寄發存證信函給TBS，今日TBS也出面道歉，目前去TBS官網查看片段，有關於廣末涼子問答的片段已被剪掉。

廣末涼子所屬事務所寄發存證信函給TBS。（翻攝自IG）

