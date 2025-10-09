顏正國癌逝50歲！4歲起拍戲養家「從未怨恨父母」 一生比電影更曲折

〔記者邱奕欽／台北報導〕顏正國7日不敵肺腺癌病逝享年50歲，曾因電影《好小子》系列紅遍亞洲的他，近年轉戰幕後執導電影《角頭2：王者再起》，再度證明實力。資深媒體人狄志為哀悼感嘆，「他才50歲，卻猝然離開，願他放下塵世重擔。」網友得知悲報也鼻酸不捨。

顏正國自4歲起拍戲賺錢，盡孝從未怨恨父母。（組合照，本報資料照、翻攝自臉書）

「得知顏正國於10月7日下午16:57驟然離世，享年50歲，消息震撼演藝圈與粉絲。」狄志為感性回憶顏正國一生大起大落，從童星光環到誤入歧途又重回正軌，像一部真實版的人生電影，4歲就進入影壇與侯孝賢、張小燕、陶大偉等人合作過，憑《好小子》系列紅遍亞洲，主題曲更成為不少456年級生成長記憶。

請繼續往下閱讀...

然而，成名太早使得顏正國承受超齡壓力，狄志為透露顏正國曾因課業與人際受挫而自卑，1996至1998年間因竊盜與毒品等罪遭逮捕，2001年又涉入擄人勒贖案，服刑11年後於2012年假釋出獄，所幸出獄後重新振作投入公益與影視工作，執導的《角頭2：王者再起》更是票房亮眼，常赴監獄與社福機構演講，用親身經歷鼓勵他人「錯誤可以重來」。

談及家庭，顏正國曾坦言4歲起拍戲養家，錯過童年，卻從未怨恨父母，「我只希望能讓媽媽臉上有光。」然而命運弄人，他於9月底因肺腺癌第四期病情惡化住進亞東醫院，短短一週後病逝。最後，狄志為悲痛表示「他的人生跌宕起伏，但始終沒有放棄過。」影迷也紛紛留言悼念「人生比電影還曲折...」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法