韓女星中秋連假赴花蓮當「鏟子超人」 哽咽感動到想哭

韓女星尹到怡到花蓮光復協助救災。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成災情，許多民眾自動自發到光復救災，被稱為「鏟子超人」。韓國女星尹到怡也趁著中秋連假投身救援行列，她事後也在社群平台分享自己的心得，直呼現場狀況讓她感動到想哭。

尹到怡鑽進水溝幫忙清淤。（翻攝自IG）

尹到怡表示自己是趁著中秋連假到花蓮光復災區，她發現自發前往救災的人數比她想像的還多，她從花蓮車站準備轉搭火車到光復的時候，一位計程車司機知道她打算去幫忙，竟然免費將她們一路送到光復。

請繼續往下閱讀...

尹到怡在現場看到無論大人、小孩都一起剷泥巴、搬食物、送飲料，現場還有孩子在路邊幫忙灑水，替大家把沾滿泥土的雨鞋洗乾淨。感動的尹到怡說：「這邊的每個人的行為令我想哭」，她也很驕傲自己雖然能幫上的不多，卻能在如此溫暖的地方出力、一起分享心意，她覺得非常感恩。

尹到怡覺得花蓮光復的現場讓人非常感動。（翻攝自IG）

「這可能是我在台灣生活以來最疲勞的時刻，但也最充實」尹到怡說，一起剷泥的朋友們知道她是韓國人後，懇切地向她道謝，讓尹到怡很不好意思。她說：「我覺得真的不用謝謝，雖然國籍不同，可是在面對困難時想伸出援手，那是人最真誠的本能」。尹到怡也衷心希望光復能早日恢復原樣，她也會盡可能地繼續幫助、祈禱。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法