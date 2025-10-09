自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

韓女星中秋連假赴花蓮當「鏟子超人」 哽咽感動到想哭

韓女星尹到怡到花蓮光復協助救災。（翻攝自IG）韓女星尹到怡到花蓮光復協助救災。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成災情，許多民眾自動自發到光復救災，被稱為「鏟子超人」。韓國女星尹到怡也趁著中秋連假投身救援行列，她事後也在社群平台分享自己的心得，直呼現場狀況讓她感動到想哭。

尹到怡鑽進水溝幫忙清淤。（翻攝自IG）尹到怡鑽進水溝幫忙清淤。（翻攝自IG）

尹到怡表示自己是趁著中秋連假到花蓮光復災區，她發現自發前往救災的人數比她想像的還多，她從花蓮車站準備轉搭火車到光復的時候，一位計程車司機知道她打算去幫忙，竟然免費將她們一路送到光復。

尹到怡在現場看到無論大人、小孩都一起剷泥巴、搬食物、送飲料，現場還有孩子在路邊幫忙灑水，替大家把沾滿泥土的雨鞋洗乾淨。感動的尹到怡說：「這邊的每個人的行為令我想哭」，她也很驕傲自己雖然能幫上的不多，卻能在如此溫暖的地方出力、一起分享心意，她覺得非常感恩。

尹到怡覺得花蓮光復的現場讓人非常感動。（翻攝自IG）尹到怡覺得花蓮光復的現場讓人非常感動。（翻攝自IG）

「這可能是我在台灣生活以來最疲勞的時刻，但也最充實」尹到怡說，一起剷泥的朋友們知道她是韓國人後，懇切地向她道謝，讓尹到怡很不好意思。她說：「我覺得真的不用謝謝，雖然國籍不同，可是在面對困難時想伸出援手，那是人最真誠的本能」。尹到怡也衷心希望光復能早日恢復原樣，她也會盡可能地繼續幫助、祈禱。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中