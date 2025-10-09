《歌劇魅影》46歲男演員驚傳病逝 好友悲痛證實

曾經在《歌劇魅影》飾演「魅影」的路易斯（後）於2024年2月確診罹患大腸癌，今年10月6日過世。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕《歌劇魅影》男主角班．路易斯（Ben Lewis）因大腸癌不幸病逝，得年46歲。他於去（2024）年2月確診大腸癌。班．路易斯的死訊由澳洲名主持人泰德．伍德布里奇（Tad Woodbridge）於本月6日在社群平台公布，讓澳洲劇場界震撼。

伍德布里奇指出，班．路易斯太年輕了，澳洲音樂劇界也失去了一位偉大的人物。曾經在《歌劇魅影》飾演「魅影」的路易斯於2024年2月確診罹患大腸癌，當時他的弟弟還曾替他發起募款，怎料如今已天人兩隔。

路易斯既幽默又風趣，而且相當體貼。（翻攝自IG）

伍德布里奇6日在社群平台以路易斯好友身分證實了他過世的消息，悲傷的伍德布里奇感慨說：「我們今天失去了已經像親人一樣、最親愛的朋友路易斯」，而且路易斯才46歲，更令他無限唏噓，認為這是澳洲劇場界的巨大損失。

伍德布里奇認為路易斯是個很好的人，既幽默又風趣，而且相當體貼。兩人成為朋友之後，更如同良師益友般互相敦促對方成長，兩人曾經一起到英國度假，參觀倫敦女王陛下劇院的更衣室，最後一張合照則是在今年6月拍攝。悲傷的伍德布里奇希望路易斯離開後，能順利到更美好的地方。

