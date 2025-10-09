自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 歐美

《歌劇魅影》46歲男演員驚傳病逝 好友悲痛證實

曾經在《歌劇魅影》飾演「魅影」的路易斯（後）於2024年2月確診罹患大腸癌，今年10月6日過世。（翻攝自IG）曾經在《歌劇魅影》飾演「魅影」的路易斯（後）於2024年2月確診罹患大腸癌，今年10月6日過世。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕《歌劇魅影》男主角班．路易斯（Ben Lewis）因大腸癌不幸病逝，得年46歲。他於去（2024）年2月確診大腸癌。班．路易斯的死訊由澳洲名主持人泰德．伍德布里奇（Tad Woodbridge）於本月6日在社群平台公布，讓澳洲劇場界震撼。

伍德布里奇指出，班．路易斯太年輕了，澳洲音樂劇界也失去了一位偉大的人物。曾經在《歌劇魅影》飾演「魅影」的路易斯於2024年2月確診罹患大腸癌，當時他的弟弟還曾替他發起募款，怎料如今已天人兩隔。

路易斯既幽默又風趣，而且相當體貼。（翻攝自IG）路易斯既幽默又風趣，而且相當體貼。（翻攝自IG）

伍德布里奇6日在社群平台以路易斯好友身分證實了他過世的消息，悲傷的伍德布里奇感慨說：「我們今天失去了已經像親人一樣、最親愛的朋友路易斯」，而且路易斯才46歲，更令他無限唏噓，認為這是澳洲劇場界的巨大損失。

伍德布里奇認為路易斯是個很好的人，既幽默又風趣，而且相當體貼。兩人成為朋友之後，更如同良師益友般互相敦促對方成長，兩人曾經一起到英國度假，參觀倫敦女王陛下劇院的更衣室，最後一張合照則是在今年6月拍攝。悲傷的伍德布里奇希望路易斯離開後，能順利到更美好的地方。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中