席琳娜戈梅茲忘恩負義？ 婚禮邀了好姐妹獨漏「捐腎者」

席琳娜（左）與老公班尼布蘭科在加州舉行夢幻婚禮。（美聯社）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕33歲美國女星席琳娜戈梅茲（Selena Gomez）與37歲音樂製作人班尼布蘭科（Benny Blanco）結婚，並於加州舉行夢幻婚禮。在這場世紀婚禮中，好姐妹泰勒絲（Taylor Swift）等明星好友都收到邀請，不過，曾經捐腎給席琳娜的閨密法蘭西亞萊薩（Francia Raisa）卻沒收到邀請函，外界猜測昔日姐妹如今情變，對此，法蘭西雅出面發聲親自回應。

席琳娜（左）結婚沒忘記邀請星友泰勒絲。（路透）

法蘭西亞並未直接說明自己是否收到席琳娜邀請，不過卻沒忘記獻上祝福，表示自己知道她要結婚了，為她感到高興。被問到是否收到婚禮邀請函時，法蘭西亞斥責：「你現在問的，都是媒體上流傳的謠言」。她也對外界傳說她對席琳娜接受她的腎臟之後吸菸的指控感到非常生氣，她說「這些就是謠言，沒人知道真相，她和我都沒有公開談論過這件事」。

法蘭西亞（左）2017年捐腎給席琳娜。（翻攝自IG）

法蘭西亞祝福席琳娜：「她現在有自己的生活，也已是一位億萬富豪，而我很感激當初能為她做那件事。」她也回憶起當初捐腎給席琳娜的心情，表示自己從一開始醫生就告知這是「捐贈」，她認為自己做了善事，更感謝兩人都活著。

法蘭西亞和席琳娜是多年好友，兩人十多年前就認識，2017年席琳娜罹患紅斑性狼瘡引發腎功能衰退時，就是法蘭西亞慷慨捐腎給席琳娜，兩人還曾曬出在病床上手牽著手的照片。沒想到，席琳娜結婚這等人生大事，法蘭西亞卻不知為何沒有現身。

