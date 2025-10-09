利特忙巡演缺席金鐘？温昇豪曝他暖舉「光環不留自己身上」

溫昇豪首度問鼎金鐘主持人獎，感謝SJ利特帶動氣氛、互相成就。（記者潘少棠攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕由Super Junior隊長利特、李元日、溫昇豪、江宏傑、Judy和Nien主持的客家電視台《廚師的迫降：客家廚房》，在第60屆金鐘獎表現亮眼，温昇豪首度入圍節目主持人獎，這也是他出道以來第9次入圍金鐘。他笑說從沒想過會因主持被看見，「蠻開心，也蠻意外的。」

溫昇豪在《廚師的迫降：客家廚房》跨界挑戰主持，節目入圍金鐘主持人獎。（資料照，記者潘少棠攝）

温昇豪回憶，其實自己與主持工作頗有淵源。早年當記者時，曾在媒體單位製作專題報導，後來又到東森跑外景，「主持算是我剛入行時的起點，後來轉去拍戲，如今又回到主持位置。」這次《廚師的迫降：客家廚房》製作團隊幾乎全是韓國班底，包含導演、攝影、燈光人員，互動起來難度升級，「導演希望我們少用英語，多用肢體互動，一開始難免有點彆扭，但拍了幾天默契就自然建立起來。」

請繼續往下閱讀...

利特主持《廚師的迫降：客家廚房》，在第60屆金鐘獎表現亮眼。（資料照，記者潘少棠攝）

Super Junior隊長利特入主節目，又一舉拿下金鐘門票成最大焦點，不過當天因有南美巡演，恐難出席。温昇豪透露入圍公布時，利特就有視訊共襄盛舉。他也形容對方「非常Nice」，不僅工作態度專業，也非常懂得照顧夥伴。「他身為隊長，卻不把光環放在自己身上，媒體聚焦時還會把鏡頭拉回我們，讓整個團隊都被看見，很會帶氣氛。」他也透露節目第二季已經錄製完成，利特依然是班底成員。

問及主持與演戲的差別，他認為其實相當相似，「都是鏡頭前的表演，只是主持更要掌握節奏，清楚主題與目的，懂得做球給來賓。對我來說，讓來賓發光才是主持的重點。」談到影視產業現況，温昇豪語帶感慨：「現在產業一定要升級，影視要跟國際接軌，傳統低預算的製作方式，終究會被市場淘汰。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法