娛樂 最新消息

4主演遺憾殞落...《少年吔》顏正國、譚至剛、陳松勇、雷鳴天上聚首

〔記者邱奕欽／台北報導〕《少年吔，安啦！》4主演全殞落令人深感遺憾，男主角顏正國7日驚傳因肺腺癌辭世享年50歲，讓許多影迷震驚又不捨。令人更鼻酸的是，同片共演的譚至剛、陳松勇與雷鳴已相繼離世，如今4位主演皆赴黃泉，讓人感嘆「他們在天上再相見」。

《少年吔，安啦！》陳松勇（左起）、顏正國、雷鳴、譚至剛相繼殞落，令人大感唏噓。（翻攝自臉書）《少年吔，安啦！》陳松勇（左起）、顏正國、雷鳴、譚至剛相繼殞落，令人大感唏噓。（翻攝自臉書）

1992年以《少年吔，安啦！》成名的顏正國，當時飾演誤入歧途的少年阿國，生動詮釋青春的狂與痛，也成為他人生的縮影。戲外也經歷波折，顏正國曾入監服刑，在出獄後重新振作，他在生前曾回憶得知搭檔譚至剛去世時的震撼，「我在裡面還有機會再回來，可是他走了就沒了。」這句話，如今更添幾分命運的諷刺。

並肩顏正國演出的譚至剛，因深邃五官被稱為「阿兜仔」，原本計畫赴美留學卻為拍片留下，電影上映隔年，他於1993年山區露營意外墜谷，年僅18歲；飾演父親的雷鳴，是台語劇與幕後製作的中堅人物，也於2001年病逝；「金馬影帝」陳松勇在劇中飾演姊夫，晚年飽受病痛折磨於2021年病逝。

如今，4位主角一個接一個離開，影迷形容「這部戲成了悲劇的預言」，然而《少年吔，安啦！》早已不只是電影，而是台灣影史的一段青春紀錄，網友們紛紛難過感嘆，「他們真的安啦了嗎？」也有人感慨表示「戲裡的少年死了，戲外的人也走了，留下的，是我們的青春記憶。」

