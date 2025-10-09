江蕙舊愛洪榮宏開口了！親揭江淑娜淡出演藝圈學佛

洪榮宏上《那些年 那些歌》宣傳明年高雄《舊情綿綿》演唱會，節目中談江淑娜近況。（資料照，萬星傳播提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕洪榮宏今（9）日登上年代節目《那些年 那些歌》，宣傳明年1月將於高雄舉辦的《舊情綿綿》演唱會。節目中提到他過往的戀情時，被問到是否可能邀請江蕙擔任嘉賓？他笑說兩人早已失聯，雖然可以透過弟弟洪敬堯，但也不好意思開這個口。不過他透露，與江蕙的妹妹江淑娜至今仍保持聯絡。

洪榮宏已與江蕙斷聯，不好意思開口要對方當嘉賓。（資料照，寶吉祥提供）

洪榮宏當年以《孤兒淚》、《一支小雨傘》等作品紅遍全台，與江蕙曾是樂壇公認的金童玉女，如今江蕙淡出演藝圈、封麥多年，洪榮宏再度舉辦個人演唱會，讓外界好奇是否有機會看到兩人同台合唱。他表示兩人多年未聯繫，但仍祝福對方一切順心。

談到江淑娜的近況，洪榮宏表示：「聽說她現在在學佛，很虔誠，她應該過得很好。」他也分享自己近來的生活，閒暇時會種菜、養雞，自給自足過得相當愜意。先前傳出他罹患糖尿病，他則澄清是疫情期間蛋白質攝取過多，「不過現在已經好多了。」

