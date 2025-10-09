于朦朧離奇墜樓登紐約電視新聞台 外媒驚爆「中國高層私生子涉入」

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國男星于朦朧上月11日離奇墜樓身亡，許多陰謀論在網路上發酵，事隔至今29日，消息仍撲朔迷離，但引發廣泛關注，連紐約的新唐人新聞都在播報此消息，該新聞提到網路上流傳多段疑似拍下于朦朧最後時刻的影片，「其中一段畫面顯示，他倒掛在窗外、痛苦地哀嚎。事件在國際間引發關注，部分報導甚至指出，其中一名施暴者疑似是中國現任最高決策層成員蔡奇的私生子。」

有網友拍下紐約的新唐人電視台正在報導于朦朧相關新聞。（翻攝自threads）

該則新聞也指出，于朦朧案消息在中國以及全球華語社群間迅速延燒，相關討論量突破200億次。然而，中國境內官方媒體與演藝圈人士，至今無人公開談論此案。

「為于朦朧討公道」連署，目前已突破25萬人聲援。（翻攝自網站）

對於外媒發聲，許多網友表示「這樣國外的人也會去連署，全世界的人動起來」、「好消息，希望外媒新聞的觸及率高一點」，但也有中國網友翻牆，用簡體字留言說「丟臉到全世界了」。至於網友口中所說的連署，是網友在全球性非政府組織「AVAAZ」發起的「為于朦朧討公道」連署，目前已突破25萬人聲援，可見全球對此事的關注程度。

