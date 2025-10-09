自由電子報
娛樂 最新消息

楊祐寧曝「沒跟顏正國合照」成永遠遺憾 震驚噩耗嘆：還以為還有機會

楊祐寧今出席金鐘60入圍聯訪。（記者胡舜翔攝）楊祐寧今出席金鐘60入圍聯訪。（記者胡舜翔攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕顏正國罹患肺腺癌病逝，享年50歲，消息曝光後震驚演藝圈。與他曾在影集《今夜一起為愛鼓掌》合作的楊祐寧，今（9日）出席金鐘60入圍聯訪時，神情仍難掩哀傷，坦言當初得知噩耗時「真的很震驚」，並透露自己沒和顏正國拍到合照，成了心中永遠的遺憾。

楊祐寧和顏正國曾在《今夜一起為愛鼓掌》合作。（記者胡舜翔攝）楊祐寧和顏正國曾在《今夜一起為愛鼓掌》合作。（記者胡舜翔攝）

楊祐寧回憶，拍攝《今夜一起為愛鼓掌》時，雖然自己那天沒有戲，但特地跑到現場看顏正國拍攝，「我小時候超喜歡顏導，從《好小子》、《少年吔，安啦！》就很喜歡他，本來想說上前去拍張照，但又覺得下次還有機會，現在想起來真的很遺憾」，他苦笑說，自己印象中好像有跟顏導拍過照，「但我翻手機怎麼翻都找不到」。

楊祐寧回憶當時的拍攝情況。（記者胡舜翔攝）楊祐寧回憶當時的拍攝情況。（記者胡舜翔攝）

提起當時的拍攝情況，擔任監製的楊祐寧說：「他真的很專業，也很投入，現場一直跟導演討論角色的節奏跟狀態。」顏正國在劇中飾演一名面對早洩問題、內心掙扎的中年男人，角色剛強卻又帶著男人最不願意面對的脆弱。楊祐寧感嘆：「他本身就是鐵漢形象的代表，但在那個角色裡卻得表現出軟弱的一面，那種拉鋸感真的很大，也演得很好。」

製作人黃郁茹（右）誇讚顏正國在片場很敬業。（記者胡舜翔攝）製作人黃郁茹（右）誇讚顏正國在片場很敬業。（記者胡舜翔攝）

製作人黃郁茹也透露，這個角色從劇本階段就鎖定顏正國，根本沒有第二人選，「一開始不確定他會不會答應，沒想到一聯絡他就答應」，她回憶顏正國在讀本時，還不太理解怎麼會有男人為了早洩而哭，但拍攝時他完全放下包袱、照著導演要求詮釋情緒，誇讚顏正國在片場很敬業，且跟楊謹華對戲時，整個過程一點都不情色，反而讓人看到一個男人在心理層面的脆弱與真實。

楊祐寧得知顏正國離世時相當震驚。（記者胡舜翔攝）楊祐寧得知顏正國離世時相當震驚。（記者胡舜翔攝）

楊祐寧坦言，當時完全看不出顏正國身體有異樣，「因為那是2年多前拍的，他看起來一切都很好」，得知對方離世他相當震驚，沉重表示：「會跟製作公司討論，應該會一起去靈堂上香。」

