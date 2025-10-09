自由電子報
娛樂 最新消息

H奶辛尤里產後賣母乳皂 慌改口：真母乳只給一人喝

H奶辣模辛尤里原本表示要用母乳製作香皂，今改口。（翻攝自臉書）H奶辣模辛尤里原本表示要用母乳製作香皂，今改口。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕辣模辛尤里今年6月曝光孕照，挺著大肚子的她仍然豐滿傲人，H罩杯胸部彷彿因懷孕升級。本月初辛尤里順利生下寶寶，7日她在限時動態透露自己要用母乳製作香皂，開心說「這是比原味更貼近我體香的商品」，沒想到才過沒多久，今（9）辛尤里改口，表示「真母乳皂是不能販售的」，也請網友不要再問可不可以跟她買母乳，答案是「不能」。

辛尤里表示「真母乳皂是不能販售的」。（翻攝自臉書）辛尤里表示「真母乳皂是不能販售的」。（翻攝自臉書）

辛尤里在社群平台公開說明：「真母乳皂是不能販售的，也不要再問我可不可以跟我買母乳……真的是不能～」。辛尤里也說自己找工廠訂製和她奶香味相同的訂製款香皂，如果真的有興趣的人歡迎下單。她也再度重申「還有不要再問我可不可以喝我的母乳或買母乳」，辛尤里非常堅定地回答：就不行，不要再問了，很煩…。

辛尤里在文末打趣道：母乳真的是痛來的，只有我的寶寶能喝。

辛尤里也拜託網友不要再問：「可不可以喝我的母乳或買母乳」。（翻攝自臉書）辛尤里也拜託網友不要再問：「可不可以喝我的母乳或買母乳」。（翻攝自臉書）

