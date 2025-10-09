舒淇出道30年首接台劇！突遇怪風雷電 傻眼：導演怎還不喊卡

金馬影后舒淇今出席Netflix《回魂計》首映會。（記者胡舜翔攝）

〔記者蕭方綺／桃園報導〕金馬影后舒淇難得演出影集，今出席Netflix《回魂計》首映會，談到印象最深的戲，是她和李心潔一起到神廟，向神女祈求女兒復活的戲。她提到當時拍戲，2人一跪下，場景竟然颳起了風，「我向上一看，遠處開始打雷、閃電，我旁邊都是樹，很怕等等打雷會不會劈下來！」後來竟開始下雨，讓雷聲跟風響越來越大，舒淇內心焦灼不安，一直想著：「導演怎還不喊卡？」導演陳正道今聽聞後哈哈大笑說：「我內心想著特效費省下來了！」

舒淇（左）印象最深的戲，是她和李心潔（右）一起到神廟，祈求女兒復活的戲。（記者胡舜翔攝）

傅孟柏光著上半身拍戲，無法吊威牙、沒有保護措施，只能靠核心力量硬做引體向上。（記者胡舜翔攝）

她戲裡和李心潔為了復仇，把虐殺2人女兒的兇嫌傅孟柏復活，殘暴對待傅孟柏。只是2女凌虐傅孟柏的戲，舒淇注意到的卻是傅孟柏原本有八塊腹肌，在那幾天拍攝期，因為要光著上半身拍戲，加上無法吊威牙、沒有保護措施，只能靠核心力量硬做引體向上，她笑說：「最後已經變成12塊腹肌！」聽起來拍攝現場頗為養眼。

鍾欣凌（中）戲裡飾演反派，跟舒淇（左）、李心潔（右）拍戲時，各自都有休息室。（記者胡舜翔攝）

另外，鍾欣凌戲裡飾演反派，她提到跟舒淇、李心潔拍戲時，各自都有休息室，平時只有在廁所才會碰到面，加上角色情緒都很重，她們都會處在角色中。鍾欣凌還直呼：「她們是披著羊皮的狼！」原來是她和舒淇re戲時，對方情緒很清淡，那時導演陳正道有先預告：「放心，她等等不會這樣演。」沒想到正式開拍，舒淇馬上就上戲，變成了另外的人格，哭得梨花帶淚、楚楚可憐。《回魂計》已在Netflix上線。

《回魂計》今舉辦首映會。（記者胡舜翔攝）

