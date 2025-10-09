自由電子報
娛樂 最新消息

蔡瑞雪爽曬富士山深溝辣照 本人親認：全靠P圖

蔡瑞雪背後白雪皚皚的富士山，襯托出她的豐胸長腿。（翻攝自IG）蔡瑞雪背後白雪皚皚的富士山，襯托出她的豐胸長腿。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕「北一女神」蔡瑞雪經常透過社群帳號和網友分享生活點滴，近日她發布了一系列和日本富士山的合照，畫面中的她穿著灰色西裝外套，內搭剪裁合身白色低胸背心，雄偉的上圍呼之欲出，令人心跳加速。蔡瑞雪也在發文底下說：「第一次來看富士山，終於…靠P圖完成了」，惹得網友哈哈大笑。

蔡瑞雪承認這系列圖片是P圖。（翻攝自IG）蔡瑞雪承認這系列圖片是P圖。（翻攝自IG）

雪白的富士山和略帶上班族女郎感覺的蔡瑞雪加在一起，看起來超自然，而且灰色西裝上衣搭配黑色短裙，凸顯出整張照片的層次感。皚皚白雪的富士山在整體灰白色當中帶來異國氣息，蔡瑞雪則顯得膚白貌美，胸前深溝更難以令人忽視。

照片中蔡瑞雪放下一頭柔亮長髮，渾身散發出女人味，凹凸有致的身材，加上甜美笑容，顯得異常耀眼迷人。不過蔡瑞雪自己招了這是P圖照片，也讓網友讚嘆：一點都看不出來。

蔡瑞雪與富士山的合照耀眼迷人。（翻攝自IG）蔡瑞雪與富士山的合照耀眼迷人。（翻攝自IG）

