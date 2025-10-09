首位「躺床」演技角逐影后！劉若英上病床前都收50元紅包

〔記者許世穎／台北報導〕劉若英因主演《我們意外的勇氣》入圍第62屆金馬獎影后，透露獲知當時自己正在煮飯，「完全被嚇到」，一直以來除了工作就是以照顧兒子為樂的她，完全沒想到自己在片中「一路躺在床上安胎」的演出能得到評審的青睞。

劉若英得知因《我們意外的勇氣》入圍金馬獎「完全被嚇到」。（壹壹喜喜提供）

片中劉若英幾乎95%的拍片現場都躺在醫院病床上，所以很容易就腰痠背痛，她說當初在看劇本的時候感覺好像沒那麼難，到了片場才發現越不用演的狀態越難演。她說：「幾乎每天都在想怎麼拿捏那樣的演出。後來我就決定不想了，交給我的對手仕凌，他給我什麼我就接！」卻也因為這樣深入日常地表現出一個孕婦的身體上的難受與心理上的掙扎，讓評審看到了劉若英細膩的演技。

請繼續往下閱讀...

劉若英（左）和薛仕凌在《我們意外的勇氣》意外有喜。（壹壹喜喜提供）

由於本身也為人母，劉若英提到當媽之後，覺得可以平安地生下孩子將他養大相當不容易，很慶幸自己是一個很健康的孕婦，所以幾乎能做什麼就做什麼，而且家人都知道她很怕人囉唆，就給了她最大的自由，唯一沒有吃的就是大閘蟹，因為婆婆說螃蟹對孕婦不好，其他連麻辣火鍋他都照吃不誤。

劉若英憑《我們意外的勇氣》「一路躺在床上安胎」的演出獲得評審青睞。（壹壹喜喜提供）

拍攝《我們意外的勇氣》期間，劇組每天開工上病床前都要給劉若英50元紅包，代表「無事」保平安，然後必須在每天收工後回到家之前一定要花掉，這件事情讓她笑稱聽起來好像看似有賺頭，可是最後卻會花更多的錢去買東西，也讓她直呼「根本不划算啊！」《我們意外的勇氣》將於10月23日在台上映。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法