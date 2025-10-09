自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

直擊「爆痘」瞬間！戰痘醫師挑戰高難度極限手術

〔記者許世穎／台北報導〕由皮膚外科醫師李珊卓領軍的《戰痘醫師：肌膚風暴》，記錄各種罕見皮膚與皮下疾病背後的真實故事，觀眾將看見醫療過程中最真實的一面，有焦慮與疼痛，也有重拾自信的笑容。將於11日播出的集數中，萊恩長年受頭皮多顆毛囊囊腫困擾。這些囊腫逐步影響他的外觀與日常，他形容：「每走一步都像背著不屬於自己的重量。」

「戰痘醫師」李珊卓以精湛醫術與溫暖態度，陪伴無數患者擺脫棘手的皮膚困擾。（杰德影音提供）「戰痘醫師」李珊卓以精湛醫術與溫暖態度，陪伴無數患者擺脫棘手的皮膚困擾。（杰德影音提供）

手術過程中，李珊卓一邊治療、一邊向皮膚科住院醫師柔伊示範如何在不破壞囊壁的情況下完整移除囊腫，並提醒「注射放慢、減少壓力，病人會更舒服」。經過細緻處理後，萊恩看著鏡中的自己說：「20 年來第一次，我看到的是沒有腫塊的我。我覺得我終於能自在呼吸了。」李珊卓表示：「這些手術不只是移除皮膚下的東西，更是幫助人們從過去的不安中走出來。」

而下週登場的案例，鏡頭帶觀眾走近患者瑪莉，她背部的神秘腫塊伴隨了她70年。過去數十年間，沒有醫師敢嘗試完整切除，直到李珊卓與湯瑪森醫師聯手，經詳細評估後決定動刀。手術採極小切口確認結構，逐步分離囊壁與周邊組織，並全程避開重要神經與血管。

完成取出後，李珊卓將標本放於盤中，向瑪莉解釋：「這是由皮膚細胞組成的囊腫，這些細胞在你的皮膚下待了整整70年。」瑪莉看著驚呼：「天啊！」她笑說：「現在我終於能自在穿上背心、洋裝，不再害怕別人看到我的背了。」一旁的女兒也說：「我真不敢相信媽媽居然和這顆腫塊共處了70年。我很開心她終於可以重拾自信。」

「戰痘醫師」李珊卓為病人解決疑難雜症。（杰德影音提供）「戰痘醫師」李珊卓為病人解決疑難雜症。（杰德影音提供）

李珊卓指出，希望透過這些案例，讓年輕醫師學會用耐心與細節面對病人，也讓觀眾理解皮膚疾病背後的身心壓力。節目中也將有更多震撼又暖心的故事陸續登場。《戰痘醫師：肌膚風暴》每週六、日晚間9點於Lifetime娛樂頻道全台獨家首播，邀請觀眾走進「戰痘醫師」的肌膚風暴世界。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中