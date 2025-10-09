館長「斬首賴清德」遭辦 王浩宇提前預言下場

館長陳之漢現身法院對直播惹議作說明，他說「直播裡面都講得很清楚了」。（資料照，記者王藝菘攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕網紅「館長」陳之漢日前在直播中喊話「把賴清德狗頭斬下來」引起爭議，進而受到刑事局蒐證，依涉犯煽惑他人犯罪及恐嚇危害安全等罪報請檢察官指揮偵辦。館長在直播中提及此事，表示自己15日下午會到刑事局說明，還自稱：一定會被辦，如果有個萬一，請大家照顧我的妻小…。對此，前桃園市議員王浩宇今（9）在臉書發文認為：館長頂多就簡易判，真正嚴重的是某位自稱法律學者的男子。

王浩宇認為，關於「斬首說」嚴重性，他覺得「館長頂多就簡易判決，不會太重。真正嚴重的是某位自稱法律學者的男子。越看越重，好恐怖」。

請繼續往下閱讀...

館長後續直播中態度變得較和緩，還不斷說自己一定會被辦。（翻攝自YouTube）

還原事發緣由，館長5日進行直播，提及台灣政治生態，更提到自己在新聞上看到中共解放軍的「斬首行動」，館長夸夸其詞表示：「斬首打擊、精確斬首嘛，把賴清德狗頭斬下來，X他X的X嘞，兄弟啊，我等你啊，真的我日也思夜也思，真的啊！」

網友嘲笑民眾黨主席黃國昌（右）與館長跟陳之漢（左）在法院外吃漢堡透露邪惡悲慘感。（資料照，記者王藝菘攝）

7日館長再次提到「斬首說」，態度明顯縮了很多，再三強調自己只是回答網友問題，並非製造仇恨，更怒稱「這就是網軍目的」、「我不會落入你們的圈套」。

王浩宇發文後，提到真正嚴重的是某位自稱法律學者的男子，網友在底下留言笑虧「卡提諾法學院畢業的那位嗎」、「難怪吃麥當勞的嘴臉，透露出一種邪惡的悲慘感」。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法