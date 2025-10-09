（影）邱澤顛覆極限變身失控邊緣父！自比「演藝生涯期末考」

〔記者許世穎／台北報導〕由舒淇首次自編自導的劇情長片《女孩》今（9）日發布正式預告，揭開作品真實且動人的情感核心。邱澤徹底顛覆以往深情的銀幕形象，挑戰詮釋酗酒成性、情緒失控的父親，在家庭崩解的邊緣不斷掙扎，最終淪為暴力的加害者。

邱澤在《女孩》中，飾演被生活壓垮、酗酒成性的父親。（甲上娛樂提供）

邱澤形容，這角色就像他演藝生涯中的期末考：「這角色不是壞人，只是被時代壓垮，我必須去理解一個傷害家人的人，內心到底多絕望。」他將以往累積的表演經驗融入在「男人」這角色，精準刻畫出壓抑、失控與懊悔交織的情緒層次。

請繼續往下閱讀...

導演舒淇透露，從一開始寫劇本時就鎖定由邱澤來演出：「他有一種內斂的爆發力，這個角色表面冷漠又暴力，但內裡是極深的孤單與自卑。邱澤能在一個眼神裡同時讓觀眾看到怒氣、懊悔和愛，這是極為罕見的表演。」

邱澤（左）和9m88在《女孩》飾演女孩的父母親。（甲上娛樂提供）

首度挑戰劇情長片主角的9m88則飾演情感濃烈的「女人」，一位在命運與現實夾縫中掙扎的母親，她獨立撐起家計、辛苦養大兩個女兒，長期飽受丈夫的冷漠與暴力。預告中她以幾乎素顏的樣貌出現，神情憔悴卻堅毅，展現與平時舞台上截然不同的狀態。

9m88說：「這個角色的痛苦不是外顯的哭喊，而是一種無聲的忍受。她每天起床煮飯、外出工作、被丈夫施暴，那是那個時代很多女人的真實處境。」9m88的角色也呼應全片核心意象：「每個女人，曾經都是女孩。」在那個壓抑又充滿無奈的年代，她以最樸實的姿態，演繹出女性在傷痛之中仍努力求生的勇氣。

9m88在《女孩》幾近素顏演出苦命母，展現時代悲歌下的堅毅力量。（甲上娛樂提供）

該片被國際影壇視為舒淇從演員跨足導演的關鍵里程碑，她坦言，創作靈感來自童年記憶，對她而言是一次心靈的自剖：「我想拍的不只是家庭暴力，而是那種從小被愛又被傷害的矛盾。很多人長大後，仍在學習如何不讓童年的傷繼續影響自己。」

舒淇也透露在寫劇本過程中多次落淚：「我希望觀眾看到的不只是痛，而是從痛裡長出的一點點勇氣。」這部電影，是她送給所有「曾經被傷害過，卻仍選擇勇敢成長」的女人們的一封信。《女孩》將於10月31日在台上映。

《女孩》正式預告：

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法