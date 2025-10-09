虞承璇第5度挑戰國慶轉播！搭檔黃傲天評95分留伏筆

虞承璇第五次挑戰國慶轉播，一剛一柔組合展現全新火花。（華視提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕華視新聞在雙十國慶當天推出《雙十讚國慶》特別報導，由晚間當家主播虞承璇搭檔黃傲天，帶來長達四小時的現場直播，直擊總統府前最熱血的慶典時刻。這是虞承璇第五次挑戰國慶轉播，這次首度與華視科技主播黃傲天合作，要帶給觀眾全新感受。

華視晚間新聞主播虞承璇。（華視提供）

已第五度挑戰國慶轉播的虞承璇表示：「每一次轉播國慶都是一種榮幸，不只是播報，更像是親眼見證全民同慶的盛事。現場掌聲與氣氛，讓人有種與全場一起呼吸的感覺，非常特別。」但她也坦言壓力不小：「壓力不只是播報，而是希望觀眾能感受到華視新聞的專業與溫度。團隊在節奏、轉場、對話等細節都花了很多心思，希望觀眾有身歷其境的感受。」

華視科技主播黃傲天。（華視提供）

今年她與另一位主播黃傲天合作，面臨全新默契挑戰。虞承璇說：「傲天對科技與產業非常了解，我們一剛一柔、風格互補，對我來說既是新嘗試，也是挑戰。」談到兩人的首次搭檔，她笑說：「我給我們兩人95分，因為有最強團隊，另外5分留給現場的驚喜！」

首次參與國慶轉播的黃傲天則表示，這是一個相當珍貴的機會與榮譽。他特別留意國慶小物的設計巧思，「我們會仔細研究設計背後的用意，希望傳遞給國人意義。」今年國慶以「運動」為主題，他說：「許多表演融入12強應援曲，象徵體育榮耀的延續，也提醒大家在生活與心態上持續前進。」

