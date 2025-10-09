氣質女星扮文豪謬思吸10萬觀眾朝聖！出身演藝世家來頭不小

〔記者許世穎／台北報導〕德國氣質女星亨麗埃特康芙莉絲在電影《卡夫卡最後的愛》飾演一代文豪卡夫卡的最後情人「朵拉」，獨特的典雅秀麗氣質，不僅被原著作者米歇爾庫普夫米勒視為最棒詮釋人選，就連觀眾都在她IG留言，讚賞她跟飾演「卡夫卡」的男主角薩賓塔布瑞亞簡直完美契合。

德國氣質女星亨麗埃特康芙莉絲在電影《卡夫卡最後的愛》飾演一代文豪卡夫卡的最後情人。（海鵬提供）

康芙莉絲，其實來頭不小，在奧地利和德國都有許多影視作品，出生於柏林的演藝世家的她，由於氣質出眾，加上外型秀麗，常被安排演繹「大文豪的謬思」等貴族仕女角色。這次在《卡夫卡最後的愛》中，則飾演卡夫卡離世前的最後戀人朵拉，還精通希伯來文，讓卡夫卡鍾愛備至。

不同於一般德國演員的矜持，康芙莉絲對自己演出的作品，向來不遺餘力地大力宣傳，上映十天便號召10萬人次觀眾進場觀影，讓《卡夫卡最後的愛》躍上電影排行榜亞軍。

亨麗埃特康芙莉絲獨特的典雅秀麗氣質，被《卡夫卡最後的愛》原著作者米歇爾庫普夫米勒視為最棒詮釋人選。（海鵬提供）

她的優雅品味與精準的演出，不僅被原著作者米歇爾·庫普夫米勒視為最棒詮釋人選，也助該片如獲奧地利電影獎最佳製作設計、最佳美術設計及最佳化妝等三項大獎提名。《卡夫卡最後的愛》今天（9日）在台上映。

