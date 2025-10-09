南珉貞飆流利台語！脫口「甘安捏」嗆到楊繡惠喊輸

籃籃（左起）、阿翔、南珉貞、楊繡惠前進新北瑞芳黃金博物館。（民視提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕民視、八大《綜藝新時代》本次來到新北瑞芳，主持人阿翔、楊繡惠、籃籃走訪被CNN評選為全球六大景點之一的猴硐。眾人呼喊本次藝人來賓、韓籍啦啦隊員「南朋友」南珉貞登場，阿翔問她是否知道猴硐車站，南珉貞表示不知道，阿翔隨即介紹這裡因貓咪而聞名。眾人一邊撸貓、一邊感受當地悠閒氛圍，笑聲不斷。

之後一行人前往有「地球的酒窩」之稱的奇景——三貂嶺，在職人楊傳人的帶領下出發探訪。楊傳人表示自己因愛上當地風景，十年前便搬來定居。楊繡惠感嘆景色宜人，笑說老了也想搬來住，阿翔立刻接話：「妳現在已經老了，可以搬來了！」全場哄堂大笑。楊繡惠隨後分享台語俗諺「行過三貂嶺，毋敢越頭想某囝」，講述先民開墾蘭陽平原的艱辛歷史。

南珉貞（左）與楊繡惠在《綜藝新時代》節目中台語對嗆。（民視提供）

阿翔接著考南珉貞的台語實力，南珉貞表示能聽懂一點，籃籃爆料她曾拍過台語廣告，讓楊繡惠驚呼：「台語廣告竟然找妳拍？」雙手抱胸表現出不服氣神情，眾人起鬨要兩人比拼台語。南珉貞先開口：「大家好，我是南小姐！」楊繡惠立刻押韻回敬：「我是楊繡惠，有一塊好吃的粿！」南珉貞不甘示弱，用流利台語回嗆：「甘安捏！」全場驚呼她講得太道地，楊繡惠笑喊：「竟然敢嗆我！」並自誇：「我敢說第一，沒人敢說第二，喊水會結凍、剁腳會地震啦！」南珉貞再補一句：「尚local的丟系哇啦！」令楊繡惠大讚「初生之犢不畏虎」，逗趣互動笑翻眾人。

南珉貞盯著七億黃金看得目不轉睛，直呼想帶走它」。（民視提供）

在職人帶領下，眾人乘漂漂圈前往湖穴秘境，欣賞歷經百年、甚至千年形成的自然「酒窩」。接著他們前往黃金博物館，體驗礦車坑道之旅，並見證重達220公斤、價值逾七億的世界級黃金。南珉貞看了驚呼「我要帶走！」並笑說若擁有這筆財富，要買棒球隊當老闆。籃籃也笑回「我也想買！」更搞笑喊話：「我要當中職會長！」讓現場笑聲不斷。

