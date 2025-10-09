自由電子報
娛樂 最新消息

曾之喬升格當媽媽後痛下決定 開啟人生革命

曾之喬透露自己產後一度喪失語言能力，連過馬路都要想很久，也害怕犯錯。（MilkX Taiwan提供）曾之喬透露自己產後一度喪失語言能力，連過馬路都要想很久，也害怕犯錯。（MilkX Taiwan提供）

〔記者馮亦寧／台北報導〕從雙人組合「SWEETY」出的「喬喬」曾之喬，走過少女的青澀，直到如今成為成為人母，經歷了一段很長的道路。她曾經透露自己產後一度喪失語言能力，連過馬路都要想很久，也害怕犯錯。如今曾之喬又進化了，她的內心變得更堅毅強大，更放話要開啟人生叛逆期。

從偶像歌手、演員、主持人、創作者，曾之喬一路走來都在探索，如今回頭看，她發現自己帶著一種溫柔的叛逆，既不放棄初心，也不甘於被規則定義。

從偶像歌手、演員、主持人、創作者，曾之喬一路走來都在探索。（MilkX Taiwan提供）從偶像歌手、演員、主持人、創作者，曾之喬一路走來都在探索。（MilkX Taiwan提供）

談到成為一名母親，曾之喬笑著說：「我不太會用『升級』或者『升格』來形容」，她認為自己只是進行了一次身分上的轉換，當媽媽不代表比起前更好，但絕對是多了一段人生體驗。

近年來曾之喬投入文字創作，她認為文字有撫育人心力量。聊到創作，曾之喬說，原本她只是單純地想為照片找到能夠傳遞情緒的語言，接著便開始練習寫字。她說後來發現文字長出聲音，變得立體，有時候連自己都被打動，這些文字彷彿成為另一個誠實的她，讓她奮不顧身投入影音企劃「聊姐了解」和咖啡店「綠咖」。

曾經一度歷經「情緒迷霧期」的曾之喬，在憂鬱與職業倦怠雙重折磨下，感到自己能量被掏空。（MilkX Taiwan提供）曾經一度歷經「情緒迷霧期」的曾之喬，在憂鬱與職業倦怠雙重折磨下，感到自己能量被掏空。（MilkX Taiwan提供）

曾經一度歷經「情緒迷霧期」的曾之喬，在憂鬱與職業倦怠雙重折磨下，感到自己能量被掏空。她選擇用「呼吸」調節情緒，更鼓勵大家心理上有問題，應勇敢尋求專業協助。

曾之喬坦言自己是個天性很認真的人，她透露自己19歲時曾因太拚命而崩潰過，直到目前她仍在努力尋找「鬆弛有度」的平衡。曾之喬說：「20 歲的我很焦急，30 歲學會認識自己，也開始接受不完美。現在我相信 40 歲會更好。」

以自媒體之姿溫柔發聲的曾之喬，認為自己走出一條屬於自己的路，進行溫柔革命。（MilkX Taiwan提供）以自媒體之姿溫柔發聲的曾之喬，認為自己走出一條屬於自己的路，進行溫柔革命。（MilkX Taiwan提供）

如今以自媒體之姿溫柔發聲的曾之喬，認為自己走出一條屬於自己的路，用自己的方式澄清、表達、分享酸甜苦辣，她笑說自己走進生命的叛逆期，不過不是要把現實鬧個天翻地覆，而是透過「陪伴與傾聽」進行一場溫柔的革命。

曾之喬透過「陪伴與傾聽」進行一場溫柔的革命。（MilkX Taiwan提供）曾之喬透過「陪伴與傾聽」進行一場溫柔的革命。（MilkX Taiwan提供）

