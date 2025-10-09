自由電子報
娛樂 最新消息

0204被打到壞掉 宇宙人親揭「都市傳說」真相

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲樂團宇宙人12月20日攻蛋開唱，這次演唱會以「電話亭」的概念，結合復古摩登的元素，帶給大家截然不同的全新感受。小玉透露自己對於電話亭一直有個魔幻想像，「我會聯想到超人進電話亭、換衣服，好像撥一通神秘號碼就能穿越時空，或是瞬間移動到其他地方的感覺。」團員也聊到關於電話的「都市傳說」，像是半夜撥七個0會打到異世界。但讓三人更有同感，最緊張的打電話經驗，竟是以前打去同學家，結果被同學的爸媽接起來，真的會想直接掛電話。

金曲樂團宇宙人重返小巨蛋開唱。（相信音樂提供）金曲樂團宇宙人重返小巨蛋開唱。（相信音樂提供）

在演唱會的概念影片中，宇宙人透過電話亭回到1986年。被問到如果真有一通電話能穿越時空最想打給誰？阿奎想對爸媽表達感謝，小玉則深情地想對過去的自己說：「一切都會好的！不用太在意眼前遇到的困難，當你度過困難，最後會變成更好的事發生在你身上。」隨後他又幽默補一句：「還要記得買台積電！」方Q也笑說要提醒媽媽「趕快買房」。

談起公用電話的回憶，方Q打趣：「以前0204的專線很夯，但因為那個電話費非常貴，所以大家怕被家長發現，都跑去公用電話打，結果0、2、4三個按鍵常常壞掉。」拍攝當天，現場的電話2跟4兩個按鈕還真的陷下去壞掉，方Q開玩笑稱：「害我剛要打0204都不能打。」當被問到以前有沒有偷偷打過，他趕緊否認：「我沒有！」結果小玉馬上補刀：「充滿好奇、濃濃青春賀爾蒙的少年一定要打過的啊。」笑翻全場。

方Q也分享以前會因為零錢不夠，而在公用電話前緊張的經驗：「聽到叮叮聲就要趕快投錢，當兵的時候也常常碰到。」小玉有感而發地說：「那種有限制的美好，現在回想起來很珍貴。」

