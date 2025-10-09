自由電子報
娛樂 最新消息

Lulu自爆秘戀細節！閃婚陳漢典真正原因曝光「不是奉子成婚」

LuLu（右）與陳漢典上月宣布即將結婚喜訊。（翻攝自臉書）LuLu（右）與陳漢典上月宣布即將結婚喜訊。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「Lulu」黃路梓茵與陳漢典上月宣布結婚喜訊後，近日她在唐綺陽Podcast節目《唐綺陽居酒屋》親口透露籌備婚禮的過程與心情，首度談到兩人相處細節，甜到讓人牙酸。Lulu直言「我從沒看過陳漢典生氣，我們也從沒吵架過。」並笑說對方情緒超穩，是她認識中最值得信賴的人。

Lulu形容婚禮籌備進度「壓力滿點」，但幾乎所有細節都親力親為，她透露妹妹擔任婚禮視覺總監，而她自己則負責整體風格與流程設計，盼打造一場「夢想中的場景」，一步步處理每個細節，「只要慢慢做就能做好。」至於婚禮將於明年1月在台北文華東方飯店舉行，屆時預計星光雲集。

被問到為何決定閃婚，Lulu甜笑表示「就是感覺都剛剛好。」她更甜蜜補充「每天醒來第一眼都想看到彼此，那為什麼不結婚呢？」不過，Lulu也強調兩人並非「奉子成婚」，感性表示有陳漢典這樣體貼又尊重她的伴侶，是上天最好的安排。

