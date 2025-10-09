準新娘Lulu美夢成真 日本豪斯登堡淚崩喊：我是全台灣第一個

Lulu勇闖日本豪斯登堡拍MV。（天地合提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕準新娘Lulu喜事不斷，她將推出台語專輯，為了新歌《泡泡》許願到日本長崎豪斯登堡拍攝MV，最終夢想成真，成為首位在豪斯登堡拍MV的台語女歌手，自豪地說：「我是全台灣第一個在豪斯登堡拍MV的台語女歌手！」還開玩笑說：「真的要紅了！」

Lulu表示：「這首《泡泡》從音樂製作到畫面構想，幾乎百分百實現我心中的想望！」透露起初找謝銘祐寫歌，就設定以「旋轉木馬」為畫面核心，聽到三拍圓舞曲的demo後靈感一現，想到豪斯登堡那座美到讓人流淚的三層旋轉木馬。

Lulu將發行首張台語專輯。（天地合提供）

為了一圓到日本拍攝MV的夢想，Lulu從提案、造型、找工作人員到場地申請，全程親力親為，堪比一部勵志電影。她透露過程中找了日本友人協助寫信，也請台灣製片聯繫園區窗口，「雖然心情煎熬，但我想，如果不去試，怎麼會有機會？」

沒想到誠意感動天，兩週後便收到豪斯登堡驚喜回信，園方甚至安排視訊會議，讓她感嘆：「國際部長竟然知道我是誰，也看過我在豪斯登堡拍的照片，真的太有緣分！」

Lulu《泡泡》MV展現勇敢追夢精神。（天地合提供）

Lulu笑說：「真的有一種國際巨星的感覺！」這次的努力也呼應《泡泡》歌詞「夢想就像泡泡，破了沒關係，再吹就好」。她說：「寫一封信不夠，那我就再寫第二封信。」用行動證明——只要敢做夢，全世界都會幫你！

這首MV不僅展現「勇敢追夢」精神，也藏著感人橋段。劇情設定Lulu是一位在日本打工追夢的女孩，呼應她早期赴日工作的真實經歷。最催淚的一幕，是她與母親視訊時，Lu媽一句「你吃飽了沒？」讓她瞬間情緒潰堤，拍完仍哭不停。原來導演事先偷偷聯絡Lulu的媽媽錄製驚喜影片，全場工作人員也被感動落淚。

Lulu談到：「很多在日本、美國工作的朋友看完MV都哭爆，因為我們在外地總是報喜不報憂。」Lu媽的一句話更成全場金句，「有沒有完成夢想、紅不紅都不重要，我的夢想是妳健康快樂。」

