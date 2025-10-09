自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

棒棒堂男神變了 邱宇辰「可狼可奶」性感大解放

〔記者陽昕翰／台北報導〕出道將滿20週年的邱宇辰，單飛發行人生第一首個人單曲《CINDER KISS》，11月22日將舉辦唯一一場簽名見面會，他表示：「無論是從《棒棒堂》一路陪我成長的朋友，或最近才因戲劇認識我的觀眾，希望大家都能從這首歌裡感受到我現在的樣子，更真實更自在，也更勇敢地面對每一個階段。」

邱宇辰出道20年送出驚喜大禮。（百鴻揚娛樂提供）邱宇辰出道20年送出驚喜大禮。（百鴻揚娛樂提供）

談起人生第一首個人單曲，邱宇辰感性說道：「從團體解散到現在將近十年，那時我一直有個願望，希望能有一首屬於自己的快歌作品。沒想到這一天終於來了，這段時間的累積與等待，好像就是為了現在的這一刻。」他分享：「這個計畫來得很剛好，一切都特別順利，好像所有事情都是老天最好的安排，讓我能以最完整的樣子呈現這首歌，真的很幸福也很滿足。」

邱宇辰透露這首歌的誕生並不輕鬆，「一開始聽到這個計畫時壓力蠻大，我不停看表演、做功課、調整唱腔，每天沒日沒夜地練習，希望能把作品做到讓自己喜歡，也讓大家滿意。」他感謝身邊的夥伴與團隊，「公司非常信任我，大家一起討論、找出最合適的方向，真的凝聚了很多人的心血和信任。」

邱宇辰化身「純欲男神」寫真大解放。（百鴻揚娛樂提供）邱宇辰化身「純欲男神」寫真大解放。（百鴻揚娛樂提供）

為呼應歌曲主題，邱宇辰推出個人首本「純欲系」寫真《CINDER KISS》（餘燼之吻）。全書共收錄40頁全彩、4套造型，由攝影師Mr. Triangle掌鏡，以乾淨眼神與結實線條，呈現純真與性感並存的張力。邱宇辰笑說：「以前大家都覺得我是陽光少年，這次我想讓大家看到不同的自己，挑戰更成熟、更真實的一面。」照片中，他以乾淨眼神搭配結實線條，展現內斂又強烈的性張力，這本寫真不只是紀念，更像一場蛻變儀式，正式宣告「純欲男神」時代的降臨。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中