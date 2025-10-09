棒棒堂男神變了 邱宇辰「可狼可奶」性感大解放

〔記者陽昕翰／台北報導〕出道將滿20週年的邱宇辰，單飛發行人生第一首個人單曲《CINDER KISS》，11月22日將舉辦唯一一場簽名見面會，他表示：「無論是從《棒棒堂》一路陪我成長的朋友，或最近才因戲劇認識我的觀眾，希望大家都能從這首歌裡感受到我現在的樣子，更真實更自在，也更勇敢地面對每一個階段。」

談起人生第一首個人單曲，邱宇辰感性說道：「從團體解散到現在將近十年，那時我一直有個願望，希望能有一首屬於自己的快歌作品。沒想到這一天終於來了，這段時間的累積與等待，好像就是為了現在的這一刻。」他分享：「這個計畫來得很剛好，一切都特別順利，好像所有事情都是老天最好的安排，讓我能以最完整的樣子呈現這首歌，真的很幸福也很滿足。」

邱宇辰透露這首歌的誕生並不輕鬆，「一開始聽到這個計畫時壓力蠻大，我不停看表演、做功課、調整唱腔，每天沒日沒夜地練習，希望能把作品做到讓自己喜歡，也讓大家滿意。」他感謝身邊的夥伴與團隊，「公司非常信任我，大家一起討論、找出最合適的方向，真的凝聚了很多人的心血和信任。」

為呼應歌曲主題，邱宇辰推出個人首本「純欲系」寫真《CINDER KISS》（餘燼之吻）。全書共收錄40頁全彩、4套造型，由攝影師Mr. Triangle掌鏡，以乾淨眼神與結實線條，呈現純真與性感並存的張力。邱宇辰笑說：「以前大家都覺得我是陽光少年，這次我想讓大家看到不同的自己，挑戰更成熟、更真實的一面。」照片中，他以乾淨眼神搭配結實線條，展現內斂又強烈的性張力，這本寫真不只是紀念，更像一場蛻變儀式，正式宣告「純欲男神」時代的降臨。

