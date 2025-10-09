收復無錫？南韓藝人崔秀彬訪中遭私生飯包圍 微博AI竟說「在台灣」

微博智搜「崔秀彬 不要擔心我」出來的結果是崔秀彬10月到台灣旅遊，事實上崔秀彬是去中國江蘇無錫旅遊。（圖擷取自微博，本報合成）

〔即時新聞／綜合報導〕日前南韓超人氣男團TXT（TOMORROW X TOGETHER）成員崔秀彬到中國無錫旅遊，遭中國粉絲騷擾、跟拍、甚至闖進民宿，無奈隔日緊急返韓，事後中國粉絲疑似集資在微博及抖音大量購買營銷號，把整起事件洗成在台灣發生，因此微博搜尋「崔秀彬」，智搜會顯示事情發生在台灣，讓台灣網友在社群平台笑稱「突然收復中國」。

疑似為中國粉絲試圖將在無錫發生的事情洗成在台灣發生。（圖擷取自微博，本報合成）

近年來AI興起，很多人會接收由AI所整理的資訊，而微博智搜是微博平台推出的智慧型AI助手。據網友所知，中國網友不只在微博及抖音大量把中國洗成台灣，甚至也購買了歐美版「TikTok」，目前為止看起來台灣、日本、韓國網友沒有被騙，台灣網友也在社群平台戲稱「恭喜我們多了一塊土地」。

請繼續往下閱讀...

崔秀彬被私生飯包圍，在保鑣的護衛下走向電梯。（翻攝自微博）

網友在社群平台紛紛表示，「不好的都推給台灣，真不愧是支那人」、「政府應該訂10月8日為崔秀彬紀念日，以茲紀念莫名其妙收復無錫」、「上次楊蘭蘭事件也有人推給台灣」、「看來無錫歸台灣管了」、「所以無錫是台灣的飛地是吧，快去檢舉他們是分裂份子吧」、「果然中國是台灣的」、「營銷號洗得很厲害，到底是多玻璃心」。

有台灣網友回想起今年6月，崔秀彬才跟BAE173的裕俊一起來台灣，旅遊期間並未受到太多干擾，連搭公車的照片都是事後才被公開。回韓國後數度在節目、直播上分享台灣行，笑說一路都在吃，大讚完全沒有餓到，讓網友直呼「還是來台灣吧」！

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法