舒淇意外洩台灣國語腔 認了「螺肉」家庭主婦

舒淇、李心潔、鍾欣凌等人今出席Netflix影集《回魂計》首映會。（記者胡舜翔攝）

〔記者蕭方綺／桃園報導〕舒淇、李心潔、鍾欣凌等人今出席Netflix影集《回魂計》首映會，這是金馬影后舒淇和李心潔出道至今第一次合作。這也是舒淇第一次演出台灣影集，她說是所有演員打動她演出，加上角色是她入行多年沒演過的家庭主婦，「這是比較接地氣的家庭主婦，很『螺肉』。」一開始全場傻眼，都聽不懂她在講什麼，後來才發現她是台灣國語，想表達的是「柔弱」，她哈哈大笑說：「希望可以更專注在三姑六婆，讓觀眾看到我是住在你隔壁的舒淇。」

舒淇笑說拍戲前，與李心潔其實從未見過面，這次終於合作了。（記者胡舜翔攝）

舒淇笑說拍戲前，與李心潔其實從未見過面，一直沒有機會同台：「我們差不多是同時期開始演戲的，她演的是《見鬼1》，我演的是《見鬼2》，我們有很多共同的朋友。當導演告訴我另一位母親是李心潔時，我立刻脫口而出：『哎，終於合作上了！』」

這也是舒淇第一次演出影集，她說是所有演員打動她演出，加上角色是她入行多年沒演過的家庭主婦，「很多情緒轉折，也是我入行以來哭最多的戲，拍完戲都老花了！」原來是她拍戲剛開始，拿著手機看都保持正常距離，沒想到有次拍完哭戲，手機越拿越遠，被一旁主持人曾寶儀吐槽：「不是年紀到了吧！」

對於和李心潔合作，舒淇形容劇中兩人就像最強「婦仇者聯盟」，一冷一熱、一主動一被動，在同樣的復仇任務裡，分別代表理智與情感的兩面。

她提到2人是「經歷比較資深的演員」，都有基本默契，像是有場拍吵架翻臉的戲，2人各自坐一張椅子，沈浸在自己世界，連導演都必須一個一個告知事情，有次導演陳正道問舒淇「可不可以這樣做」，舒淇帶著殺氣回「什麼」，很在角色裡頭。

李心潔提到與舒淇對戲時總能激盪出新的能量。（記者胡舜翔攝）

李心潔則分享這是她從影以來少見的瘋狂題材，既刺激又深刻。她回憶第一次拿到劇本時就一口氣讀完，完全停不下來，笑說演出過程雖然辛苦，但卻演得非常過癮，也很期待能與全球觀眾一同分享。她特別提到，與舒淇對戲時總能激盪出新的能量：「她的存在感很強大，常常會帶動我的情緒，讓我們的對手戲更真實、更有火花。」《回魂計》在10月9日於Netflix上線。

