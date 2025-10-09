自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

舒淇意外洩台灣國語腔 認了「螺肉」家庭主婦

舒淇、李心潔、鍾欣凌等人今出席Netflix影集《回魂計》首映會。（記者胡舜翔攝）舒淇、李心潔、鍾欣凌等人今出席Netflix影集《回魂計》首映會。（記者胡舜翔攝）

〔記者蕭方綺／桃園報導〕舒淇、李心潔、鍾欣凌等人今出席Netflix影集《回魂計》首映會，這是金馬影后舒淇和李心潔出道至今第一次合作。這也是舒淇第一次演出台灣影集，她說是所有演員打動她演出，加上角色是她入行多年沒演過的家庭主婦，「這是比較接地氣的家庭主婦，很『螺肉』。」一開始全場傻眼，都聽不懂她在講什麼，後來才發現她是台灣國語，想表達的是「柔弱」，她哈哈大笑說：「希望可以更專注在三姑六婆，讓觀眾看到我是住在你隔壁的舒淇。」

舒淇笑說拍戲前，與李心潔其實從未見過面，這次終於合作了。（記者胡舜翔攝）舒淇笑說拍戲前，與李心潔其實從未見過面，這次終於合作了。（記者胡舜翔攝）

舒淇笑說拍戲前，與李心潔其實從未見過面，一直沒有機會同台：「我們差不多是同時期開始演戲的，她演的是《見鬼1》，我演的是《見鬼2》，我們有很多共同的朋友。當導演告訴我另一位母親是李心潔時，我立刻脫口而出：『哎，終於合作上了！』」

這也是舒淇第一次演出影集，她說是所有演員打動她演出，加上角色是她入行多年沒演過的家庭主婦，「很多情緒轉折，也是我入行以來哭最多的戲，拍完戲都老花了！」原來是她拍戲剛開始，拿著手機看都保持正常距離，沒想到有次拍完哭戲，手機越拿越遠，被一旁主持人曾寶儀吐槽：「不是年紀到了吧！」

對於和李心潔合作，舒淇形容劇中兩人就像最強「婦仇者聯盟」，一冷一熱、一主動一被動，在同樣的復仇任務裡，分別代表理智與情感的兩面。

她提到2人是「經歷比較資深的演員」，都有基本默契，像是有場拍吵架翻臉的戲，2人各自坐一張椅子，沈浸在自己世界，連導演都必須一個一個告知事情，有次導演陳正道問舒淇「可不可以這樣做」，舒淇帶著殺氣回「什麼」，很在角色裡頭。

李心潔提到與舒淇對戲時總能激盪出新的能量。（記者胡舜翔攝）李心潔提到與舒淇對戲時總能激盪出新的能量。（記者胡舜翔攝）

李心潔則分享這是她從影以來少見的瘋狂題材，既刺激又深刻。她回憶第一次拿到劇本時就一口氣讀完，完全停不下來，笑說演出過程雖然辛苦，但卻演得非常過癮，也很期待能與全球觀眾一同分享。她特別提到，與舒淇對戲時總能激盪出新的能量：「她的存在感很強大，常常會帶動我的情緒，讓我們的對手戲更真實、更有火花。」《回魂計》在10月9日於Netflix上線。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中