王識賢哽咽送別顏正國 誇「熱血孝順」遺憾無法再合作

〔記者鍾志均／新北報導〕顏正國7日因肺腺癌病逝，享年50歲。靈堂今（9）於板橋聯豐會館正式開放，曾與顏正國合作《角頭2：王者再起》的王識賢、古斌現身悼念，兩人面色凝重，其中王識賢還哽咽表示顏正國很正義、孝順，對他離世深感不捨。

王識賢（左）、古斌今現身顏正國靈堂悼念。（記者鍾志均攝）

王識賢坦言，顏正國過世後聽朋友說才知道他罹癌，約一年多沒聯繫，上次聯繫應是三年前他拍《少年吔》，「當時他（顏正國）有想拍的劇本，那時候是最後一次聊天。」直呼顏正國是心中最好的導演，給予表演很大空間，遺憾難以再合作。

王識賢形容顏正國個性很熱血，對朋友很仗義，又對家人孝順，用心，形容他是個很拚的人，「他平時身體很強壯，體力很好，永遠都是精神最好的那個」，直言對他驟逝十分意外。

一旁的古斌同樣眼眶泛淚，回憶當初從香港到台灣發展，顏正國在生活大小事，或是執導電影上，都很照顧自己，表示阿國導演總是報喜不報憂，就連生病也不會特別讓人知道，希望他一路好走，好好休息。

