娛樂 最新消息

《九條好漢》拚結訓！星兵淚灑成功嶺 陶晶瑩暖喊：不要再受傷了

〔記者傅茗渝／台北報導〕台視軍旅實境綜藝節目《九條好漢在一班》，將於本週六（10/11）迎來最嚴峻的「期末鑑測」！在近一個月的密集訓練後，隨著結訓日與離別的氣氛漸濃，九位星兵們在本週的公差任務、模擬震撼教育，以及感人的「肝膽相照」活動中，展現了從男孩轉變為男人的心境與歷程。

林亭翰（右）懶散被雲朵班長（左）特別盯緊。（台視提供）林亭翰（右）懶散被雲朵班長（左）特別盯緊。（台視提供）

在最考驗綜合技能的模擬震撼教育練習中，所有入伍生都嚴陣以待、打起十二萬分精神。然而，林亭翰卻因為日照強烈、身體過於疲憊，不慎在訓練中「無意識睡著」，看起來顯得有些散漫，立刻引來雲朵班長的嚴厲關注。雲朵班長坦言：「他最近是我的重點觀察名單！」雖然林亭翰解釋：「無意識睡著，真的太累了。」但班長陳樞育也幫他緩頰，稱讚他：「他很厲害的一點是，上課不會因為睡著就什麼都不會了。」

在雲朵班長的帶領下，星兵們不斷練習、持續進步，蓋瑞欣慰地表示：「比起第一次，大家的動作又變得更俐落一點！」見證所有弟兄顯著的成長。

星兵們抓緊精神，在震撼教育練習中，嚴陣以待。（台視提供）星兵們抓緊精神，在震撼教育練習中，嚴陣以待。（台視提供）

面對迫在眉睫的「期末鑑測」，始終擔心表現的曾子余趁著空檔勤加練習，八位弟兄也紛紛陪伴並傳授秘訣。教官更熱心指導，希望能助他一臂之力，克服鑑測挑戰。訓練進入尾聲前，星兵們特別舉辦「肝膽相照」活動，迎接鑑測前的歡樂時光。

各伍準備了精彩才藝，並有「營站小幫手」氣質女孩君白及「啦啦隊浮誇甜心」凱蒂一起同樂。節目也邀請阿龐連長、營站大姐陶晶瑩以及小幫手瑪麗擔任評審，現場氣氛熱烈歡騰。陶晶瑩特別叮嚀曾受傷的孫綻與林亭翰：「不要受傷了！」語帶關懷。

第三伍（左）林亭翰、阿夫、蓋瑞，精采表演被陶晶瑩大讚。（台視提供）第三伍（左）林亭翰、阿夫、蓋瑞，精采表演被陶晶瑩大讚。（台視提供）

其中第三伍阿夫、林亭翰、蓋瑞的表演讓陶晶瑩大為讚賞：「一開始雖然有點尷尬，但台上台下大家一起同歡，把過去美好回憶用歌唱出來，很感動！」

節目錄影期間接近一個月，製作單位特別準備「驚喜影片」，播放家人們的祝福，星兵們看到畫面後情緒瞬間湧上，淚流滿面、感動不已。大家坦言：「因為這個節目，能夠與家人的感情更親近、自己成長許多，也收穫了更多弟兄好友。」

星兵們接到漆油漆公差。（台視提供）星兵們接到漆油漆公差。（台視提供）

撐過這麼多試煉後，九位星兵信心滿滿，準備迎戰期末鑑測。而「好漢連」在結訓前還接到一項特別任務，為結訓典禮使用的司令台刷油漆。這項任務讓即將離別的感觸湧上心頭。

孫其君有感而發：「在刷油漆的當下，會想到我們九個人一起做的事又少一件了。」顏佑庭則以珍惜的語氣表示：「這趟旅程即將畫下句點，所以盡可能去感受每位弟兄，去珍惜這段時光。」

曾子余情緒崩潰。（台視提供）曾子余情緒崩潰。（台視提供）

