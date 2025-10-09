自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

「客語歌王」劉劭希闖金鐘 自曝槓龜3年佛系做節目

金曲客語歌王劉劭希用客語打開世界流行脈絡 從音樂聊到股票、算命跟電玩。（客委會提供）金曲客語歌王劉劭希用客語打開世界流行脈絡 從音樂聊到股票、算命跟電玩。（客委會提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕第60屆廣播金鐘獎將於10月11日揭曉，今年客家廣播作品表現亮眼，其中金曲「客語歌王」劉劭希以客語音樂節目《阿希米亞狂想曲》入圍「流行音樂節目主持人獎」，為客語節目再添指標性里程碑。節目開播至今邁入第4年，劉劭希笑說自己「已經槓龜3年」，對於入圍抱持平常心：「我當過金鐘評審，更知道得獎不只靠把事情做好，還要看時機與運氣。開心入圍，但不以此自滿，日子照樣過、節目照樣做。」

金曲客語歌王劉劭希首戰廣播金鐘「流行音樂節目主持人獎」。（客委會提供）金曲客語歌王劉劭希首戰廣播金鐘「流行音樂節目主持人獎」。（客委會提供）

《阿希米亞狂想曲》並非單純的「放歌台」，而是用客語帶領聽眾穿梭不同年代的音樂時空，從60、70、80、90年代直到近20年的流行光譜，細細講解每首歌的誕生背景與時代氛圍。自稱「職人音樂家」的劉劭希，希望讓客語走進現代生活。他在節目裡談電子合成器、電吉他、Big Band，也聊股票、算命、電玩、電影，並邀請年輕客家子弟對談，「過去客語多停留在農業社會的詞彙，沒有人講的，我先講；沒現成用語，就創造用語。」

客委會指出，音樂是介入主流文化的重要媒介之一，近年來多檔入圍金鐘的音樂節目帶給聽眾全新感受與認識，好音樂具有強大穿透力，「語言種類不會是問題」。這次入圍是對各團隊專業實力與客語內容創作的肯定，也鼓勵節目製作者持續創新、以多元形式呈現客家之美，讓觀眾能從不同角度「看見」、「聽見」當代的客家精神與活力。

金曲客語歌王劉劭希當搖滾童謠校長：把幼稚當超能力，把客語帶進下一代。（客委會提供）金曲客語歌王劉劭希當搖滾童謠校長：把幼稚當超能力，把客語帶進下一代。（客委會提供）

創作客家音樂近30年的劉劭希坦言，仍常遇到聽眾直白回饋「聽不懂客語」，但他反而欣然接受：「最好的音樂，是即使聽不懂歌詞、不知道歌手長怎樣，仍會被旋律打動。」也有聽眾告訴他：「聽了一年後，客語越來越懂。」更有人形容節目像「客語版音樂百科全書」。他笑說，節目並非上課，而是「把我主觀認為各年代的好音樂介紹給你」。至於「歌手」與「主持人」何者挑戰更大？他選擇前者：「音樂歌詞短，要留很多想像空間給大家；而廣播可以清楚表達理念，讓想法被聽見。」

外表嚴肅、內心卻「幼稚」的劉劭希，近年推動「搖滾童謠」計畫已滿6年，他親自走入全台各小學，帶孩子唱跳客語歌，讓語言透過「好玩」被記住。「現在小朋友都在聽KPOP，他們也聽不懂韓文。我們一直說要傳承，就不能只是口號，要有舞台、有作品，讓小朋友覺得客家話不無聊。」若幸運得獎，他笑說會以最「劉劭希式」的方式慶祝：「來一集45分鐘Disco Non-stop Remix，我只在開頭和結尾說話，其餘時間讓音樂說話。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中