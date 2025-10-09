「客語歌王」劉劭希闖金鐘 自曝槓龜3年佛系做節目

金曲客語歌王劉劭希用客語打開世界流行脈絡 從音樂聊到股票、算命跟電玩。（客委會提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕第60屆廣播金鐘獎將於10月11日揭曉，今年客家廣播作品表現亮眼，其中金曲「客語歌王」劉劭希以客語音樂節目《阿希米亞狂想曲》入圍「流行音樂節目主持人獎」，為客語節目再添指標性里程碑。節目開播至今邁入第4年，劉劭希笑說自己「已經槓龜3年」，對於入圍抱持平常心：「我當過金鐘評審，更知道得獎不只靠把事情做好，還要看時機與運氣。開心入圍，但不以此自滿，日子照樣過、節目照樣做。」

《阿希米亞狂想曲》並非單純的「放歌台」，而是用客語帶領聽眾穿梭不同年代的音樂時空，從60、70、80、90年代直到近20年的流行光譜，細細講解每首歌的誕生背景與時代氛圍。自稱「職人音樂家」的劉劭希，希望讓客語走進現代生活。他在節目裡談電子合成器、電吉他、Big Band，也聊股票、算命、電玩、電影，並邀請年輕客家子弟對談，「過去客語多停留在農業社會的詞彙，沒有人講的，我先講；沒現成用語，就創造用語。」

客委會指出，音樂是介入主流文化的重要媒介之一，近年來多檔入圍金鐘的音樂節目帶給聽眾全新感受與認識，好音樂具有強大穿透力，「語言種類不會是問題」。這次入圍是對各團隊專業實力與客語內容創作的肯定，也鼓勵節目製作者持續創新、以多元形式呈現客家之美，讓觀眾能從不同角度「看見」、「聽見」當代的客家精神與活力。

創作客家音樂近30年的劉劭希坦言，仍常遇到聽眾直白回饋「聽不懂客語」，但他反而欣然接受：「最好的音樂，是即使聽不懂歌詞、不知道歌手長怎樣，仍會被旋律打動。」也有聽眾告訴他：「聽了一年後，客語越來越懂。」更有人形容節目像「客語版音樂百科全書」。他笑說，節目並非上課，而是「把我主觀認為各年代的好音樂介紹給你」。至於「歌手」與「主持人」何者挑戰更大？他選擇前者：「音樂歌詞短，要留很多想像空間給大家；而廣播可以清楚表達理念，讓想法被聽見。」

外表嚴肅、內心卻「幼稚」的劉劭希，近年推動「搖滾童謠」計畫已滿6年，他親自走入全台各小學，帶孩子唱跳客語歌，讓語言透過「好玩」被記住。「現在小朋友都在聽KPOP，他們也聽不懂韓文。我們一直說要傳承，就不能只是口號，要有舞台、有作品，讓小朋友覺得客家話不無聊。」若幸運得獎，他笑說會以最「劉劭希式」的方式慶祝：「來一集45分鐘Disco Non-stop Remix，我只在開頭和結尾說話，其餘時間讓音樂說話。」

