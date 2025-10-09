哈孝遠命懸一線 罹病「1小時斷氣80次」動刀切胃救命

哈孝遠上《聚焦2.0》談減肥心路歷程。（年代提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕籃球運動員出身的藝人哈孝遠日前登上《聚焦2.0》，分享近年身體變化，坦言飽受高血壓、睡眠呼吸中止症與痛風等病症所苦，光是一個晚上就打呼超過1700次，嚴重影響生活品質。尤其主持美食節目多年，不是在吃，就是在吃的路上，「明目張膽的幸福肥」帶來的副作用竟是壓迫膀胱導致漏尿，令他相當困擾，也讓他體認到減肥議題刻不容緩。

哈孝遠在節目中大方測量脖圍。（年代提供）

身高200公分、體重約150公斤的哈孝遠，是睡眠呼吸中止症的高危險群。經檢測後發現AHI值竟高達80，代表1小時內呼吸中止80次，遠超過重度標準30次的兩倍以上！他笑說，每晚鼾聲如雷，首當其衝的是枕邊人的睡眠。雖然空服員老婆瑄瑄長年靠近飛機引擎工作，對鼾聲倍感親切，但兒子就沒那麼包容，會毫不留情「打下去」。目前他已使用正壓呼吸器一年多，症狀有所改善。

哈孝遠配戴呼吸正壓器。（年代提供）

哈孝遠自知肥胖風險不容小覷，以前曾靠節食暴瘦30公斤，雖然效果明顯，卻也反彈極快，對身體造成不小負擔。他不諱言提到，前陣子體重最高曾達163公斤，讓太太忍不住虧他：「這是我的身高嗎？」如今他下定決心預約切胃手術，並調整飲食結構、增加蛋白質攝取，希望早日恢復健康。更多精彩內容將於本週六晚間8點，於年代新聞50頻道播出的《聚焦2.0》中揭曉。

