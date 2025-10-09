紀明陽揭金曲評審禁令 脫口「早洩事件」嚇壞全場

《綜藝一級棒》金曲老頑童紀明陽。（中視提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕中視黃金綜藝《綜藝一級棒》本週六（11）邀來「金曲老頑童」紀明陽再度擔任評審，康康一見面立刻笑談往事：「他當過很多次金曲獎評審，有次遇到他，他完全不理我，還直接衝進電梯裡，我還以為他當評審當到變驕傲了！」結果真相曝光讓全場笑翻。

原來金曲評審在任期間有「禁言、禁手機」規定，不能與入圍者或頒獎嘉賓互動。紀明陽補充：「評審共有21位，旁邊還有9位小姐在監督，我們一早就得交出手機。」隨後他脫口一句：「因為以前有發生『早洩』事件。」讓許志豪嚇得瞪大眼，紀明陽趕緊澄清：「是『提前洩漏』名單啦！」

《綜藝一級棒》沈建豪（左起）、吳俊宏、彭正合唱 《Only You》。（中視提供）

這集節目可說是唱跳全面挑戰，吳俊宏、彭正、沈建豪合唱《Only You》，氣勢十足又笑料不斷，許志豪忍不住吐槽：「三個人是一起開始、一起結束，中間卻各唱各的！」康康替他們說話：「他們可是練到半夜一點才收工！」紀明陽聽後點頭大讚：「唱跳歌手最難，能做到這樣很不簡單！」接著吳申梅、蘇宥蓉、翁鈺鈞帶來《愛來愛去》，熱舞表演讓現場氣氛沸騰，紀明陽也誇：「現在韓國K-POP就是幾個簡單動作，但性感拿捏很好。」特別提到吳申梅的舞台魅力十足，還笑喊她的童年名字「吳蒂君」，原來「帝君」音同「關聖帝君」的「帝君」。

《綜藝一級棒》翁鈺鈞、蘇宥蓉、吳申梅合唱《愛來愛去》。（中視提供）

對歌手表現一向觀察入微的紀明陽，連私下也不放鬆。康康爆料：「紀明陽老師出國回來有時差睡不著，就看《綜藝一級棒》從第27集一路看到第45集，一集兩小時，追了十多集，還邊看邊找歌手缺點，我笑他根本是在當金曲評審！」節目笑料與精彩演出不斷，敬請鎖定本週六晚間8點中視《綜藝一級棒》，中天娛樂台每週日晚間8點也可收看。

《綜藝一級棒》杜忻恬（左起）、李子森。（中視提供）

